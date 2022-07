Il rapporto con Putin è enigmatico, circondato da una coltre di nebbia, ma l’attività pastorale e divulgativa di Tichon non ha segreti. Le attività pastorali e culturali le porta avanti in qualità di membro del Consiglio per la cultura del Patriarcato di Mosca, del Consiglio per la cultura della presidenza e del Consiglio supremo della Chiesa ortodossa russa. Le attività divulgative in qualità di scrittore prolifico e organizzatore di eventi, come mostre ed esibizioni museali.

Caporedattore del portale panortodosso e panslavista Pravoslavie, Tichon ha messo la firma su centinaia di articoli su ecumenismo – al quale è contrario, specialmente se diretto alla fine del Grande scisma –, politica domestica – patrocinando la causa della nazionalizzazione delle masse in senso conservatore ed etnocentrico – e politica estera.

Paladino della causa della transizione multipolare, nonché figura direttamente coinvolta negli affari esteri – attraverso un seggio nel Consiglio consultivo sulla Crimea –, Tichon ha giocato un ruolo-chiave nella mobilitazione dei fedeli ortodossi ai tempi dell’annessione della Crimea e allo scoppio della guerra in Ucraina ha sposato in toto la linea del patriarca Cirillo, spendendosi, tra interviste e articoli, nella veicolazione dell’idea che nel mondo, più che una competizione tra grandi potenze, sia in corso una guerra spirituale, tra il bene e il male, con la Russia a rappresentare il biblico catechon.