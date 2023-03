Sparrows Crew, i neonazisti in guerra contro il Cremlino

Banda degli sparvieri, ossia Sparrows Crew, è il soprannome dato dalla stampa russa ad un’organizzazione extraparlamentare di estrema destra, dichiarata terroristica nel maggio 2021 dalla Corte Suprema di Russia, il cui nome ufficiale è Movimento Nazionalsocialista Internazionale – Potere Bianco.

Ricostruire la storia e l’organigramma della Sparrows Crew non è semplice. Il nome ufficiale di cui si fregia è stato utilizzato, sin dalla fine degli anni Novanta, da una serie di organizzazioni simili, se non identiche, per finalità e azioni. Una vera e propria struttura, con al vertice uno o più capi riconosciuti, sembra mancare. Persino l’impianto ideologico è scialbo: l’organizzazione non ambisce ad un rovesciamento delle istituzioni propedeutico all’instaurazione di un ordine nazista, ma utilizza il suprematismo bianco come pretesto per consumare crimini d’odio verso i cittadini russi di origine non slava e gli stranieri.

La Banda degli sparvieri irrompe con irruenza nel panorama russo nel 2009, anno del brutale omicidio di un cittadino ghanese, Gwajo Avenga, in quel di San Pietroburgo ad opera di due suoi membri, Valentin Mumdzhiev e Georgy Timofeev, accusati anche di aver ripreso la scena via telefono e di aver caricato il video in rete. L’anno seguente, oltre all’arresto dei suddetti, le autorità avrebbero tradotto in carcere altri passeri nel contesto di una più ampia operazione contro il movimento, sino ad allora semisconosciuto, del quale erano stati ricostruiti alcuni crimini.