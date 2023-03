Sergej Naryshkin, il direttore del Svr

Il ritorno a casa, a Leningrado – di nuovo San Pietroburgo nel 1991 –, è piacevole, sereno, intenso. Al Cremlino regnano il rublo e il dollaro, non più l’ideologia, ma ai livelli medio-bassi si sta preparando la resistenza. A prepararla è ciò che resta dello stato profondo, sopravvissuto alle purghe di Eltsin – il curatore fallimentare dell’intero apparato securitario e spionistico –, e la sede della congiura di palazzo è la storica anti-capitale, San Pietroburgo.

Naryshkin viene immediatamente introdotto nella cerchia di potere che sette anni più tardi consumerà il colpo di stato contro Eltsin, avvenuto e rimasto nell’assordante silenzio del dietro le quinte, entrando a far parte del Comitato per l’economia e le finanze di quel crocevia di leciti e illeciti che in quegli anni è l’Ufficio del sindaco di San Pietroburgo. Del quale una vecchia conoscenza, ex collega di spionaggio, è parte integrante: Putin.

La carriera di Naryshkin nella neonata Federazione russa è caratterizzata dall’eterogeneità. Passa dal pubblico al privato, poi di nuovo al pubblico, ricoprendo ruoli direttivi in banche – come Promstroybank – e organismi regionali – come l’oblast’ di Leningrado –, dedicandosi, in entrambi i casi, a investimenti e relazioni internazionali.

Nel 1999, anno del passaggio di scettro fra Eltsin e Putin, Naryshkin è a capo del Comitato per le relazioni economiche esterne e internazionali del corpo di governo dell’oblast’ di Leningrado, di cui San Pietroburgo è capoluogo. Ma non è il ruolo che Putin ha in mente per l’amico ed ex collega, delle cui abilità ha contezza, che nel 2004 lo elegge vice-premier, lo inserisce nell’amministrazione presidenziale in qualità di numero due del Dipartimento economico e ne benedice l’ingresso in Sovkomflot, Rosneft e Canale 1. Preludio di una scalata ai vertici della piramide del potere destinata ad accelerare negli anni successivi.