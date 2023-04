Oleksandr Kamyshin, il “ferroviere” di Zelensky

Il 2012 è l’anno della svolta. La voce del talentuoso Kamyshin giunge alle orecchie dell’uomo più ricco d’Ucraina, Rinat Akhmetov, capo di un impero da quasi sei miliardi di dollari, che gli propone la classica offerta irrefutabile: l’ingresso nei consigli di sorveglianza di due importanti società legate a SCM Holdings, Portinvest e Lemtrans, rispettivamente operanti nei porti e nelle ferrovie. Offerta accettata.

Sette anni. Kamyshin trascorre sette anni in Portinvest e Lemtrans, apprendendo tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento dei porti e delle reti ferroviarie. Capisce, in particolare, quanto sia fondamentale il sistema di trasporto su rotaia in Ucraina. Merci che entrano dall’area polacco-baltica e dai Balcani via treno. Merci arrivate su nave e poi inviate ai luoghi di destinazione via treno.

I treni sono la spina dorsale dell’economia ucraina. Kamyshin lo capisce nel settennato passato a supervisionare i lavori di Portinvest e Lemtrans, dei quali visita cantieri e siti operativi, analizza entrate e uscite, contribuisce a realizzare analisi scenariali incentrate sulla diversificazione del portafoglio. Treni che acquisiranno un’importanza maggiore a partire dal 2014, con l’annessione russa della Crimea e con l’ingresso di Donetsk e Lugansk nel separatismo armato, perché saranno il mezzo principale per la derussificazione dell’economia nazionale.

Dopo una breve pausa dalle infrastrutture, durata esattamente un anno – un’esperienza come socio gerente in Fortior Capital –, Kamyshin capisce di voler continuare a lavorare nel settore dei grandi trasporti. L’occasione gli si presenta nel 2021. La accoglie. Diventa consigliere del Ministero delle Infrastrutture in materia di sviluppo ferroviario e amministratore delegato della compagnia ferroviaria nazionale, Ferrovie Ucraine (Укрзалізниця). In tempo per la guerra.