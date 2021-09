Chi è Mohammad Hassan Akhund

Si sa molto poco della vita di Akhund nella fase adolescenziale e di giovinezza. Si sa per certo però che a Kandahar da giovane conosce il Mullah Omar, futuro fondatore dei talebani. Fonti pakistane citate dal quotidiano Tribune dichiarano tra i due da subito nasce una profonda amicizia. Tanto che tra gli anni ’70 e ’80 Akhund accompagna spesso in moto il Mullah Omar in vari incontri tenuti nella provincia di Kandahar.

Durante l’invasione sovietica degli anni ’80 entrambi partecipano come combattenti contro i soldati inviati da Mosca. Tuttavia è Omar a distinguersi maggiormente come soldato, Akhund invece sviluppa maggiori attitudini sia politiche che religiose. Studia in diversi seminari in Afghanistan e accresce la sua formazione islamista in varie madrase del Paese. Dopo la guerra anti sovietica, terminata nel 1989, Akhund e Omar collaborano nella fondazione del movimento talebano.

Si forgia in questo periodo il pensiero religioso e islamista di entrambi i leader del gruppo. Il futuro primo ministro ha una profonda influenza sul Mullah Omar ed è uno dei suoi pochi collaboratori che incontra quotidianamente. Ad Akhund vengono attribuite importanti doti politiche. Sarebbe lui infatti ad aprire, a partire dal 1994, diversi canali diplomatici e finanziari con il Pakistan, così come con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il suo lavoro viene descritto come fondamentale per la crescita dei talebani nei primi anni e per la loro espansione in tutto l’Afghanistan, culminata poi nel settembre 1996 con l’ingresso a Kabul.