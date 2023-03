Mir, il nazionalismo bianco made in Russia

La Legione Imperiale sarebbe stata formata nel 2008 e da allora ha prodotto centinaia di “combattenti ortodossi”, chi esperto in guerra irregolare e chi in guerre psicologiche, che sono stati poi inviati nei teatri di guerra di interesse vitale per il Cremlino, come l’Ucraina, o che hanno stabilito contatti con altri gruppi dell’Internazionale del suprematismo bianco.

Altamente preparati, e con un mindset da guerra, i combattenti ortodossi della Legione Imperiale sono stati segnalati in Siria e in Libia, nelle vesti di soldati privati del Gruppo Wagner, mentre i loro colleghi del Mir operano in diversi paesi occidentali. L’Austria è dove il Mir ha stretto un’alleanza con l’Alleanza nerogialla (Schwarz-Gelbe Allianz). In Finlandia sono noti i legami del Mir con due personaggi pubblici, Johan Bäckman e Janus Putkonen, che avrebbero reclutato neonazisti da inviare nel Donbas a fianco dei separatisti. In Germania sono stati siglati dei patti coi Giovani nazionalisti e Terza Via, che avrebbero mandato dei loro membri ad addestrarsi nei campi sanpietroburghesi della Legione Imperiale.

Il Mir, in estrema sintesi, risulta attivamente coinvolto in due attività: lo stabilimento di alleanze con le controparti occidentali, inclusi in “teatri ostici” come Polonia e Stati Uniti, e la ricerca di estremisti di destra da evangelizzare al proprio credo, addestrare alle arti belliche e successivamente cooptare come combattenti volontari. Attività che hanno avuto successo laddove il Mir è riuscito a farsi largo e a farsi un nome nell’Internazionale del suprematismo bianco, avvicinando persino un gigante a stelle e strisce come la Divisione Atomwaffen, e a mantenere stabile e adeguato il numero dei combattenti volontari presenti nel Donbas tra il 2014 e il 2022.

L’espansione del Mir in Europa e negli Stati Uniti non è passata inosservata. Oggetto di un crescendo di indagini federali in Germania, di investigazioni dei servizi segreti in Spagna e di stretto monitoraggio in Scandinavia, il Mir è stato infine inserito nell’albo delle organizzazioni terroristiche del dipartimento di Stato degli Stati Uniti il 6 aprile 2020. Gravi le accuse a sostegno della designazione: “erogazione di addestramento [utile per commettere] atti terroristici contro la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti”, “fornitura di formazione paramilitare ai suprematisti bianchi e ai neonazisti in Europa”.