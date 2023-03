Leonid Reshetnikov, il James Bond russo nei Balcani

Leonid Petrović Reșetnikov nasce nel cuore della Germania Est, Potsdam, il 6 febbraio 1947. Cresciuto in una famiglia di tradizione militare, con un padre nelle forze armate, Reșetnikov studia e si forma al di fuori della repubblica socialista federativa sovietica di Russia: una laurea in storia all’università nazionale Vasyl’ Karazin di Charkiv nel 1970 e una specializzazione, sempre in studi storici, presso l’università di Sofia nel 1974.

Reșetnikov mette piede nella Russia vera soltanto nel 1974, dopo aver completato gli studi tra l’Ucraina sovietica e la Bulgaria comunista. Ad attirarlo in quella patria in cui non è nato, ma alla quale appartiene per diritto di sangue, è un lavoro come ricercatore presso l’Istituto di economia del sistema socialista mondiale dell’Accademia delle scienze dell’Unione Sovietica. Quella che sembra essere l’occasione della vita, però, si rivela una delusione: ricerca e divulgazione non fanno per lui.

Nel 1976, dopo soli due anni di servizio presso l’Accademia sovietica delle scienze, Reșetnikov decide di tentare una via alternativa e, per certi versi, rischiosa: il Comitato per la sicurezza dello Stato, volgarmente e universalmente noto come KGB. La vita gli avrebbe dato ragione: è nei servizi segreti che Reșetnikov farà carriera, durante e dopo l’Unione Sovietica, diventando uno dei più potenti, se non il più potente, 007 di Mosca nei Balcani.