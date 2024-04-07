Le sfide sportive che hanno segnato la diplomazia

Sport e politica sono due mondi che, da quando esiste la storia, viaggiano perennemente in parallelo. Dal mondo greco arriva l’esempio perfetto, nonché quello forse più famoso in tal senso: le Olimpiadi. Quando partivano le gare si fermavano persino le guerre, ogni disputa di ordine militare e politico lasciava spazio ai giochi. Da Costantinopoli invece, arriva uno degli episodi che meglio spiega il perenne connubio tra sport e politica: era infatti il 532 quando i disordini durante una gara di corsa dei carri tra azzurri e verdi, hanno dato vita a quella che è passata alla storia come la “rivolta di Nika” contro l’imperatore Giustiniano.

In anni recenti, gli intrecci e i giochi geopolitici espressi in un terreno di gioco forse sono diventati ancora più importanti. Del resto, si è all’interno di società di massa e le masse danno una grande rilevanza allo sport, al tifo e a quanto avviene dentro e fuori da uno stadio, da un palasport o da una pista. Impossibile dunque per la politica non far passare una parte della diplomazia dalla porta dello sport.