La Cina ha semplicemente saputo sfruttare al meglio l’ingresso nel Wto e le numerose delocalizzazioni di aziende occidentali sul proprio territorio per rimpinguare le proprie casse. Come se non bastasse, una volta che Pechino ha iniziato a capitalizzare l’enorme disavanzo collezionato grazie alle sue esportazioni, rafforzando l’esercito e modernizzando il Paese, si è iniziato a parlare di ascesa cinese in accezione negativa del termine.

Intanto, nel settembre 2008, la Cina superò il Giappone diventando il maggior detentore del debito statunitense, o titoli del Tesoro, con circa 600 miliardi di dollari. Due anni più tardi la Cina avrebbe superato il Giappone come seconda economia mondiale mentre entro il 2027 Pechino potrebbe detronizzare Washington.

Nel 2011, in un saggio per Foreign Policy , il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha delineato un “perno” degli Stati Uniti verso l’Asia. L’appello di Clinton per “maggiori investimenti – diplomatici, economici, strategici e altro – nella regione Asia-Pacifico” era visto come una mossa per contrastare il crescente peso della Cina.

Intanto Il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina è passato da 273,1 miliardi di dollari nel 2010 al massimo storico di 295,5 miliardi di dollari nel 2011.

A margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico del 2014, il presidente Barack Obama e il presidente Xi Jinping hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul cambiamento climatico, impegnandosi a ridurre le emissioni di carbonio.