Eletto dai pakistani per traslare in realtà i sogni del padre fondatore della nazione, Muhammad Ali Jinnah, Khan si è contraddistinto sin da subito per l’assertività e la coerenza. L’assertività nel portare a compimento gli scopi prefissati, come l’aggiustamento delle finanze statali, l’espansione dello stato sociale e il miglioramento del clima di investimento – una scalata di ventotto posizioni dal 2018 al 2020 nel Doing Business della Banca Mondiale –, e la coerenza nel perseguire gli indirizzi politici difesi sin dagli anni Duemila, come l’allontanamento dagli Stati Uniti, la riduzione della dipendenza dall’Arabia Saudita e un avvicinamento critico alle forze del multipolarismo, cioè Cina, Russia, Iran e Turchia.

A Khan, inoltre, i posteri riconosceranno il merito di aver introdotto in Pakistan dei temi irrilevanti fino al 2018, come il cambiamento climatico, la transizione verde e la diversificazione energetica. Temi che il primo ministro ha affrontato avallando dei mastodontici piani di rimboschimento, la costruzione della diga di Diamer Bhasha e l’ingresso nel mercato automobilistico delle prime vetture elettriche.

Per le rivoluzioni diplomatiche inaugurate, nonché per le pionieristiche battaglie politiche condotte – tra le quali la lotta alla cultura del clientelismo –, Khan è stato eletto dal Time, nel 2019, uno dei cento personaggi più influenti del pianeta.

Dietro la vetrina luccicante, però, si nasconde della polvere, o meglio del marcio. Khan, ad esempio, non ha mai nascosto di provare delle forti simpatie per le cause dei qaedisti e dei talebani. Simpatie che nel 2020 lo avrebbero trascinato nell’occhio del ciclone, quando, durante un’intervista televisiva, descrisse Osama bin Laden come un martire. E che lo hanno rapidamente condotto a fare riferimento all’ala più estrema dell’elettorato nazionalista – quella dei fondamentalisti islamici –, condizionandone in maniera considerevole sia la politica interna – la mancata lotta alle persecuzioni cristofobiche – sia la politica estera – l’asse con la Turchia erdoganiana, l’inasprimento del conflitto con l’India per il Kashmir e il supporto diretto, concreto e multidimensionale al movimento talebano.

Quello che è accaduto, in pratica, è che Khan, la cui vittoria elettorale fu plaudita in Occidente perché ritenuta precorritrice di un vento riformista e liberale, non è stato compreso né approfondito. Perché riformista, sì, lo è e lo è sempre stato, ma liberale, nel senso occidentale del termine, non lo è stato mai. Un patriota agganciato ai servizi segreti, simpatetico verso dittatura e terrorismo, e inclemente nei confronti dell’India e degli Stati Uniti, invece, lo è stato sempre.

Se, oggi, politologi e politici nostrani continuano a non capire l’incomprensibile Pakistan, in sintesi, è anche perché, oltre a trascurarne la complessità, cercano di decifrare i pensieri dei suoi figli con le lenti appannate dell’occidentalo-centrismo. E Khan, il khan di Islamabad, è la prova vivente dei limiti di questo modus interpretandi.