I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2

Il Nord Stream 2 ha trovato da subito l’opposizione dei Pasi dell’Europa nord-orientale e degli Stati Uniti. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno visto in questo progetto da un lato l’aggiramento russo dei propri territori, dall’altro il fatto che Mosca e Berlino fossero collegate in modo sempre più solido. Il raddoppio del Nord Stream era dunque visto non solo come una pericolosa leva negoziale di Putin in seno all’Ue, ma anche una possibile arma di ricatto verso gli altri clienti russi che avrebbero potuto essere tagliati fuori dall’approvvigionamento energetico russo potendo Mosca fare affidamento direttamente sul nuovo gasdotto baltico.

Le perplessità sul Nord Stream 2 furono manifestate anche più a sud, in particolare da Repubblica Ceca e Bulgaria, contrarie non tanto per una politica antirussa (tradizionalmente più evidente a Varsavia e in altre capitali baltiche) ma per il timore di perdere l’opportunità di essere Paesi di arrivo e transito del gas russo in Europa. Questi due Stati, temendo la scelta del Baltico come strumento per aggirare l’Ucraina, si vedevano quali prime vittime di un eventuale stop, colpendo sia la loro capacità di sopperire al fabbisogno energetico, sia gli introiti legati al transito del gas.

Le paure dei Paesi baltici sono, non casualmente, le stesse degli Stati Uniti e della Nato e dell’Unione europea. Anzi, l’opposizione al raddoppio del Nord Stream 2 è stata forse una delle costanti delle amministrazioni Usa che si sono succedute durante la nascita e la realizzazione del progetto. A palesare la contrarietà Usa al raddoppio del Nord Stream sono già nel 2016 alcuni esponenti politici Usa, tra cui John McCain e Marco Rubio, che si rivolgono direttamente alla Commissione europea. Poi il segretario di Stato Rex Tillerson, nel 2018, lo definisce senza mezzi termini una minaccia per la sicurezza europea. Dello stesso avviso il presidente Donald Trump, che ha più volte ricordato come la Germania fosse dipendente dal gas russo nonostante facesse affidamento sulle forze Usa per la propria protezione. Nel 2019, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, uno dei più acerrimi nemici di Angela Merkel, esorta tutte le aziende internazionali coinvolte nel Nord Stream 2 ad abbandonarlo immediatamente.

Con il passaggio dall’amministrazione repubblicana a quella democratica, il Nord Stream 2 sembra essere meno oggetto delle attenzione statunitensi. Joe Biden, impegnato a ricucire i rapporti con l’Europa dopo la traumatica esperienza trumpiana, dà l’idea di avere accettato ormai la realizzazione del progetto. Sia il presidente che il segretario di Stato Antony Blinken manifestano più volte l’idea che quel gasdotto non sia più un’ipotesi, spostando l’attenzione della Casa Bianca soprattutto sulla necessità di rassicurare tutti gli alleati dell’Europa orientale, dall’Ucraina alla Polonia, sostenendo la possibilità che sia garantita la diversificazione energetica, l’approvvigionamento e che siano fornite anche rassicurazioni di tipo economico.

La questione però non viene accolta con favore dai Paesi baltici e da quella che diventerà la vera potenza politica del fronte antirusso, la Polonia, il cui primo ministro Mateusz Morawiecki preme su Biden e sul cancelliere tedesco Scholz per evitare che quel gasdotto certifichi la saldatura russo-tedesca e si trasformi in un’arma in mano a Putin.

La guerra in Ucraina cambia radicalmente il corso degli eventi, aumentando immediatamente la pressione proprio sul Nord Stream 2. Biden, incontrando Scholz alla Casa Bianca prima dell’invasione russa, conferma che il gasdotto è al centro di colloqui tra i due alleati. Le fonti Usa ribadiscono il grande nodo della questione: Nord Stream 2 va contro la diversificazione delle fonti europee del gas ed è esclusivamente “un progetto geopolitico” della Russia che “compromette la sicurezza energetica e la sicurezza nazionale di una parte significativa della comunità euro-atlantica”.

La posizione americana, fatta trapelare attraverso numerose indiscrezioni e fonti anonime, è che il Nord Stream 2 deve essere immediatamente bloccato in caso di attacco russo. Cosa che puntualmente avviene nel febbraio 2022, quando Scholz sospende la certificazione del Nord Stream 2 – ultimo atto per la sua attivazione – dopo che Putin dà il via alla cosiddetta “operazione militare speciale”.