Igor Sechin, il capo dei siloviki

Igor Ivanovič Sechin nasce a Leningrado, odierna San Pietroburgo, il 7 settembre 1960. Portato per l’apprendimento delle lingue straniere sin dalla giovane età, Sechin si laurea in scienze linguistiche nel 1984 presso l’Università statale di Leningrado.

Fluente in portoghese e in francese, due idiomi essenziali al tempo della Guerra fredda – per via delle guerre per procura tra la Françafrique e l’Africa lusofona –, Sechin trascorre la seconda metà degli anni Ottanta nel neonato Mozambico, dove lavora come interprete per conto del governo sovietico. Una copertura, secondo alcuni, utilizzata per nascondere i veri obiettivi del suo trasferimento: agente segreto collegato alle operazioni di insurgenza e destabilizzazione nell’ex spazio coloniale portoghese.

Alla caduta dell’Impero sovietico, il misterioso Sechin decide di fare ritorno in patria. E qui, entrando a far parte della squadra di lavoro del sindaco di San Pietroburgo, fa la conoscenza di un altro uomo appena rincasato dall’estero: Vladimir Putin. Tra i due sarà, sin dai primordi, un rapporto idilliaco: scambi di favori, scambi di conoscenze, un dai e ricevi continuo e mutualmente vantaggioso.

Il passaggio di Putin da San Pietroburgo a Mosca equivale al passaggio di Sechin da San Pietroburgo a Mosca. Dal futuro presidente, invero, viene fatto entrare nel Cremlino prima come membro della tesoreria e dopo capo della segreteria del primo ministro.

L’era eltsiniana è agli sgoccioli, lo stato profondo sta per riprendere il controllo del Cremlino, e Putin abbisogna di persone come Sechin: con l’acume per gli affari, con esperienza all’estero, con doti diplomatiche. Un percorso verso la vetta già scritto.