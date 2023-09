I quattro grandi processi a carico di Donald Trump

Il caso piĂą “popolare “-nonchĂ© il piĂą grave- fra quelli che coinvolgono l’ex inquilino della Casa Bianca. Lo scorso luglio, sono stati resi noti i quattro capi di imputazione che legano Trump all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Questi ultimi riguardano l’incitamento all’insurrezione, l’ostruzione di un atto ufficiale del Congresso, cospirazione contro il governo degli Stati Uniti, false dichiarazioni e pressioni sui testimoni affinchĂ© dichiarassero il falso su quanto accaduto quella sera. L’ex presidente, inoltre, avrebbe esercitato forti pressioni sul suo vice, Mike Pence, al fine di impedire il legale passaggio dei poteri, caso unico in tutta la storia americana, costringendo deputati e senatori alla fuga in un luogo sicuro, al fine di proteggere la documentazione necessaria.

L’inchiesta è, inoltre, giunta ad una svolta anche sulla paternità politica dell’insurrezione: il nodo più difficile da provare, poiché Trump non era a Capitol Hill ma nulla fece per disincentivare i suoi supporter. Restava da provare, dunque, come il tycoon abbia potuto incitare la folla a recarsi al Campidoglio. Su questo dettaglio si inserisce il non riconoscimento di alcun profilo di immunità presidenziale, tanto meno il ricorso alla buona fede del presidente, che al contrario aizzò la folla a mezzo Twitter con il suo “Get smart Republicans. FIGHT!”, prima di essere costretto a disinnescare i suoi sostenitori.

Nei documenti dell’indagine sono citati anche sei presunti co-cospiratori, le cui identitĂ non sono mai state rivelate, non essendo accusati di alcun reato. Secondo indiscrezioni della Cnn potrebbe trattarsi di almeno tre ex avvocati di Trump, tra cui il celeberrimo Rudy Giuliani, a seguire John Eastman e Sidney Powell; a questi si aggiungerebbero Jeffrey Clarck, ex ufficiale del dipartimento della Giustizia e Kenneth Chesebro, noto avvocato trumpista. Nessuna supposizione sul sesto co-cospiratore.

Circa un mese fa, le indagini affidate dal dipartimento della Giustizia al Consigliere speciale Jack Smith, sarebbero giunte ad un punto di svolta a causa di un carico di nuove prove venute a galla negli ultimi mesi da lasciare “a bocca aperta”, secondo il Washington Post. Nel corso dei mesi, in risposta alle quattro accuse principali, si sarebbero andati delineando tre capitoli probatori: nel primo, soprattutto, si mette in evidenza “che Trump sapeva di aver perso le elezioni ma non voleva rinunciare al potere, quindi ha lavorato con i suoi avvocati su un’ampia varietà di schemi per cambiare il risultato.

Trump si è dichiarato non colpevole per tutti e quattro i capi di accusa. Il prossimo step sarĂ la decisione sulla data del processo nel 2024, che ha giĂ scatenato le ire del magnate di fronte alla proposta del 2 gennaio 2024. “Il folle Jack Smith ha chiesto che il processo per l’incriminazione voluta da Biden si svolga a partire dal 2 gennaio, poco prima degli importanti caucus dell’Iowa” ha urlato dal suo Truth: Trump, infatti, contesta non solo la collocazione del processo all’indomani del Capodanno, ma la sua sovrapposizione con un appuntamento chiave per il destino delle primarie, non solo nel Gop, ovvero i caucus dell’Iowa. Nella mozione presentata alla giudice Tanya Chutkan, i procuratori dell’ufficio di Smith hanno dichiarato che il 2 gennaio risponderebbe al forte interesse pubblico nell’avere un processo veloce, in particolare in questo dove l’imputato è accusato di aver complottato per ribaltare i legittimi risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Prossima deadline il 28 agosto, fissata dalla giudice Chutkan per decidere definitivamente una data di inizio del processo. Una scelta che non potrĂ non essere politica, in un senso o nell’altro.