Il terremoto di inizio anno che ha raso al suolo Gaziantep e diverse aree al confine con la Siria è, in quest’ottica, la partita d’immagine alla cui risposta Erdogan tiene di più per potersi presentare come salvatore della nazione dal disastro del sisma di fronte al recupero dell’opposizione che controlla, soprattutto, le grandi città.

“Quando un forte terremoto scosse la regione di İzmit vicino a Istanbul nel 1999, l’allora primo ministro Bülent Ecevit – paralizzato dall’entità del disastro – fu ampiamente condannato per non essersi mobilitato abbastanza rapidamente”, ha scritto Politico.eu.

Il terremoto ha aggiunto un nodo chiave per Erdogan perché è avvenuto nel cuore politico e identitario del Paese, nel Sud terra di confine con la Siria su cui a lungo sono andate le attenzioni di Ankara, perché ha portato l’attenzione di osservatori e alleati internazionali su Ankara. Il “sogno turco” di Erdogan deve inoltre fare i conti con la sinergia tra tale crisi e un’economia fiaccata da un’inflazione annua giunta all’85% e accelerata dalle politiche finanziarie non ortodosse perseguite da Erdogan sui tassi, tagliati in forma eccessivamente inopinata prima del vento restrittivo iniziato su scala mondiale tra 2021 e 2022.

In un’economia fiaccata il sisma ha aggiunto pensieri a pensieri. “La ricostruzione dovrebbe costare da 10 a 50 miliardi di dollari, anche se la Confederazione turca delle imprese e delle imprese ha avvicinato il totale a 85 miliardi di dollari”, nota il New York Times, che aggiunge il fatto che “oltre 8.000 edifici sono stati rasi al suolo e le infrastrutture della catena di approvvigionamento, comprese le strade e il porto marittimo di Iskenderun, sono state danneggiate”.

Come spesso successo, Erdogan prova a rispondere con l’attenzione sulla politica estera e il nazionalismo. Viene cavalcata la matrice decisiva del ruolo turco nell’allargamento della Nato, si usa la sfida dei roghi del Corano in Svezia come giustificazione per fermare l’adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica e tenere vivo un argomento retorico, si parla di rilancio degli accordi sul grano ucraino che scadono poco dopo le presidenziali, il 18 maggio, per potenziare l’immagine di Erdogan e Ankara nel mondo. La sfida è a tutto campo. E per Erdogan la partita è davvero al cardiopalma. In oltre vent’anni di potere, il presidente ed ex premier rare volte ha affrontato un redde rationem tanto importante. Il cui superamento lo proietterebbe, una volta per tutte, nella storia turca. Oltre Ataturk e oltre sé stesso e il limite del Centenario della Repubblica.