Graham Fuller è un nome che può non dire nulla ai più, perché apparentemente anonimo e tipicamente americano, ma è portatore, in realtà, di significati che hanno cambiato la geografia del potere, l’identità e la traiettoria storica di una parte delle relazioni internazionali. Ed è per questo che merita di essere conosciuto.

Più simile al Jack Ryan di Tom Clancy che a Lawrence d’Arabia, anche perché ha lasciato incisioni sull’anima e sul volto del Medio Oriente armato di penna, Fuller è il visionario analista politico al quale si devono eventi come lo scandalo Iran-Contra e strategie come la strumentalizzazione dell’Islam politico, come ideologia statuale e come forza nonstatuale, per scopi di divide et impera nell’islamosfera.

Classe 1937, scuola Harvard, Fuller è un appassionato di relazioni internazionali nello spazio sovietico e nell’area mediorientale, nonché poliglotta autodidatta – fluente in arabo, farsi, russo e turco –, che nel dopo-laurea viene avvicinato dai cacciatori di talenti dell’apparato di intelligence, i quali gli propongono la classica offerta che non si può rifiutare: una posizione come analista politico nei servizi segreti.

L’ingresso nelle anticamere delle stanze dei bottoni avviene mettendo piede nel Foreign Service, una sorta di servizio segreto a disposizione della rete diplomatica, per conto del quale inizia a viaggiare tra Europa, Medioriente e Asia inoltrata. Ma l’esperienza non dura molto: la sua familiarità con l’Asia e con l’islamosfera cattura l’attenzione della Central Intelligence Agency, bisognosa di giovani e di geni, che gli offre un ruolo di ufficiale operativo di stanza all’estero. Lui accetta. L’inizio dell’avventura.