Ogni grande potenza meritevole di tale titolo possiede degli eserciti paralleli, rispondenti unicamente al comando dello stato profondo e attivabili in caso di emergenza. Emergenze che possono essere il soffocamento di una pericolosa sedizione, la neutralizzazione di una o più quinte colonne e/o la prevenzione di un colpo di Stato in divenire.

Questi eserciti ombra possono essere delle realtà del mercenariato, come l’Academi (ex BlackWater), oppure delle organizzazioni guerrigliere e/o terroristiche che, con la scusante del denaro – come nel primo caso – o della battaglia ideologica – come nel secondo caso –, combattono per conto di una capitale e sono fedeli ad una sola bandiera. E questi eserciti alternativi, talvolta, possono assumere le fattezze di veri e propri stati paralleli la cui esistenza è nota ad una cerchia ristrettissima di persone – in Italia è celebre il caso di Gladio.

Nel caso della Russia, una giovane ma vecchia potenza con alle spalle un millennio di storia, le armate che difendono fondamenta e mura del sistema post-eltsiniano sono diverse, variegate e risultano accomunate da un elemento: la fedeltà allo Stato profondo. Queste armate sono il Gruppo Wagner, il Direttorato principale per l’informazione (GRU), i guerrieri cibernetici dell’Internet Research Agency e il Servizio di Sicurezza Federale (FSB).