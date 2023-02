Dmitrij Peskov, il portavoce di Putin

Dmitrij Sergeevič Peskov nasce a Mosca, il 17 ottobre 1967, in una famiglia di diplomatici. Dal padre Sergej, capo della missione diplomatica sovietica in Pakistan, il giovane avrebbe appreso l’amore per la politica internazionale, la diplomazia e il Grande Medio Oriente.

La sua infanzia è un’altalena tra Unione Sovietica e Mondo arabo, dato il seguire i frequenti trasferimenti del padre, che lo conduce in Egitto, Emirati Arabi Uniti e Libia. Anni di continui spostamenti che obbligano il piccolo Dmitrij ad imparare le lingue straniere, tra cui inglese, arabo e turco, e ne forgiano la propensione a trovarsi a suo agio negli ambienti multiculturali e internazionali.

Ispirato dal padre, diplomatico rinomato in patria e all’estero, Dmitrij si iscrive al corso di laurea in storia e studi orientali dell’Istituto dei paesi africani e asiatici dell’Università statale di Mosca, presso il quale si congeda con ottimi voti nel 1989. Lo stesso anno, forte del cognome e delle competenze possedute – la fluenza in lingue di importanza critica come turco e arabo –, entra nel ministero degli Affari esteri.

Nel 1990, mentre l’Unione Sovietica dà sempre più segni di cedimento, Peskov viene inviato all’ambasciata di Ankara. Luogo in cui entra come assistente amministrativo e, nell’arco di quattro anni, salirà di grado per ben due volte: prima attaché e dopo terzo segretario dell’ambasciata. Una scalata non dovuta né legata al nome portato, così dicono i colleghi, ma per le abilità dimostrate nella comprensione delle dinamiche più profonde del mondo turco.

Nel 1994, Peskov viene richiamato a Mosca dal Cremlino. Ma nella capitale della neonata Federazione Russa, Peskov, resterà soltanto due anni. Nel 1996, invero, fa ritorno ad Ankara, all’ambasciata che lo ha formato, della quale diventerà il primo segretario, e ivi rimarrà sino alla fine dell’era Eltsin.