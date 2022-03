Chi è Yoon Suk Yeol, il nuovo presidente della Corea del Sud

La stampa sudcoreana ha definito le ultime elezioni sudcoreane le peggiori della storia. Gli elettori, sempre secondo questa lettura, hanno quindi scelto il “male minore“. Non un bel biglietto da visita per Yoon, di per sè corpo estraneo dal mondo politico è forte di un limitato consenso popolare.

Gli analisti lo hanno inoltre attaccato per aver presentato, in campagna elettorale, idee fin troppo vaghe per risolvere alcuni dei più importanti problemi interni che affliggono la Corea del Sud, dalla crisi demografica alle diseguaglianze salariali passando per l’aumento del prezzo delle abitazioni.

In passato aveva affermato detto che l’ex dittatore sudcoreano Chun Doo Hwan aveva governato bene “tranne che per il colpo di stato”. La famiglia di Yoon è stata coinvolta in alcuni scandali e accuse di sessismo. Nel 2021 la madre era stata condannata a tre anni e mezzo di carcere per truffa; la moglie, Kim Keon Hee, aveva fatto commenti controversi sulle donne che denunciano abusi sessuali e violenze nell’ambito del movimento #MeToo