Chi è Wang Yi, l’alfiere della diplomazia di Xi

Dopo aver ottenuto la laurea, Wang finisce nella sezione asiatica del ministero degli Affari Esteri, dove inizia di fatto la sua carriera di diplomatico.

Nel 1989 viene inviato all’ambasciata cinese in Giappone, e qui resterà in servizio per cinque anni. Torna in Cina nel 1994 e viene subito nominato vice capo della sezione asiatica del ministero degli Esteri, per poi essere promosso capo sezione l’anno successivo.

Dal 1997 al 1998 è visiting scholar presso l’Institute of Foreign Relations della Georgetown University negli Stati Uniti. Nemmeno il tempo di rientrare oltre la Muraglia che ottiene la promozione a viceministro e direttore dell’Ufficio per la Ricerca Politica.

La carriera accademica di Wang, intanto, non si ferma: nel 1999 studia relazioni internazionali presso la China Foreign Affairs University e riesce a conseguire un dottorato. Nel febbraio 2001, viene nominato viceministro degli Affari Esteri, responsabile degli affari asiatici (all’epoca il viceministro più giovane a ricoprire la carica).

Nel 2004 Wang Yi viene nominato ambasciatore della Cina in Giappone. Ricoprirà questo incarico fino a settembre 2007, per poi succedere nel 2008 a Chen Yunlin come direttore dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese.