Chi è Valdis Dombrovskis, il falco di Riga

Come sottolineato precedentemente, nel corso degli anni Dombrovskis si è contraddistinto soprattutto per le sue volontà nel far rispettare i pilastri fondanti sociali ed economici dell’Unione europea: anche a costo di andare contro le esigenze dei singoli Paesi. E in questo scenario, infatti, più di una volta è giunto ai ferri corti soprattutto con Roma, Madrid e Atene per spingere i Paesi a rispettare i vincoli di bilancio ed evitare il compiersi di manovre in deficit.

Ma che cos’è davvero il rigore proposto dal politico lettone? In parole povere, si tratta di quel comportamento tenuto dalle gerarchi politiche attuali dell’Europa che intendono rispettare e far rispettare quelli che sono stati i trattati, gli accordi e le dichiarazioni d’intenti sulle quali si fonda l’Unione europea. In modo particolare, per quanto riguarda i vincoli di bilancio e la ripartizione della spesa pubblica dei singoli Paesi, elemento questo che ha sempre attirato l’attenzione degli statisti di Bruxelles. Sotto questo aspetto, dopotutto, lo stesso Dombrovskis può considerarsi il vero teorico di questa linea di pensiero e che, dall’alto dei ruoli ricoperti durante i suoi mandati, maggiormente ha incarnato i “valori” del rigorismo e che gli sono valsi l’appellativo di “falco” che ormai da anni si porta appresso.