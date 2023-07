La carriera politica di Pedro Sanchez non era, però, ancora destinata alla conclusione. Ad appena sette mesi dalla sua rimozione, infatti, l’ex leader socialista riuscì’ a sconfiggere, in nuove primarie, Susana Diaz, appoggiata dai pesi messimi del partito e da ex primi ministri progressisti come Felipe Gonzalez e Jose Luis Zapatero ed il terzo sfidante Patxi Lopez. Sanchez riuscì ad ottenere poco più del 50 per cento delle preferenze popolari contro il 39 per cento della sua rivale più immediata e tornò all’incarico di Segretario Generale grazie anche ad una campagna elettorale vissuta a stretto contatto con gli elettori ed alla sua promessa di spostare il partito verso sinistra. Nell’ottobre del 2017 il leader socialista si espresse contro la dichiarazione di indipendenza della Catalogna e sostenne la decisione del premier Mariano Rajoy di imporre il controllo diretto di Madrid sulla regione.

La turbolenta carriera di Pedro Sanchez era pronta, dopo molte difficoltà, per un balzo in avanti molto significativo: nel giugno del 2018, infatti, i Socialisti presentarono e riuscirono a far approvare dal Parlamento, con 180 voti a favore e 169 contrari, una mozione di sfiducia nei confronti del premier conservatore Mariano Rajoy, il cui partito era stato travolto da uno scandalo giudiziario. Per la prima volta un esecutivo spagnolo veniva rimosso dall’incarico in questo modo e Sanchez, grazie alla natura costruttiva della mozione che doveva indicare, per avere valore, il nome dell’eventuale successore di Rajoy, si ritrovò ad essere il nuovo Primo Ministro. L’esecutivo di minoranza Socialista, però, con appena 84 seggi si è trovato molto lontano dalla maggioranza qualificata di 176 scranni e ciò ha pesantemente influito sulla sua stabilità, influenzata dalla necessità di trovare, di volta in volta, i voti necessari a far passare i diversi provvedimenti legislativi.