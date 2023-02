Chi è Nikki Haley

Da tempo l’ala liberale e neocon del partito punta su di lei. Nikki Haley, infatti, gode di importantissimi simpatizzanti come Paul Singer. Il magnate fondatore di Elliott è stato uno dei grandi promotori del “Never Trump”, il movimento nato in seno al partito per impedire che The Donald ottenesse la nomination. Singer condivide al 100% le idee di Haley: interventismo liberale in politica estera, è a favore del Laissez-faire in economia e della deregulation totale del mercato.

Da vedere, dunque, se il finanziere punterà su di lei alle prossime elezioni o se sceglierà un cavallo potenzialmente più competitivo come Ron DeSantis. Nel frattempo l’ex ambasciatrice ha iniziato la raccolta fondi attraverso il PAC Stand for America: fra i donatori Gop più significativi, secondo Open Secrets, c’è il co-fondatore di Home Depot, Bernard Marcus. La sua organizzazione no-profit ha invece raccolto 25 milioni di dollari.

Sebbene l’organizzazione non profit non sia tenuta a rivelare la lista dei donatori, l’anno scorso Politico ha ottenuto una copia dell’elenco dei donatori risalente al 2019. Il registro fiscale rivela che l’organizzazione no profit di Haley ha ricevuto denaro da almeno 71 donatori per un totale di oltre 7,8 milioni di dollari durante il suo primo anno di attività.

I principali donatori dell’organizzazione no profit includono il Ceo di Clover Health Vivek Garipalli e sua madre, Lakshmi Garipalli. Quest’ultimo, in realtà, è un grande sponsor dei dem, ma vanta “un’ amicizia personale di lunga data” con Haley. Anche la miliardaria Miriam Adelson e il suo defunto marito Sheldon Adelson, che hanno donato un totale di 500.000 dollari, sono stati tra i principali donatori del Pac di Haley. Secondo quanto riferito, Haley era anche uno dei sei potenziali candidati alla presidenza invitati a un ritiro di donatori ospitato dall’influente gruppo conservatore Club for Growth a marzo 2022.