Chi è Nabih Berri

Guidare da 30 anni la camera dei deputati assegna a Nabih Berri un peso importante nella vita politica del Paese. Il parlamento, secondo la costituzione libanese, assegna la fiducia al governo ed è quindi determinante per la vita dell’esecutivo. In questo senso il leader di Amal ha in mano quindi le chiavi dei fragili equilibri interni al Libano e risulta spesso chiamato in causa durante le consultazioni antecedenti alla nascita di un nuovo governo.

La pluridecennale presidenza del parlamento non impedisce a Berri negli anni di mantenere comunque anche un ruolo attivo in politica. Nel 2005 si schiera ad esempio contro la fine della presenza siriana in Libano. Una presa di posizione importante, specialmente considerando la delicatezza del dibattito sorto in quell’anno sul ruolo di Damasco nel Paese. Le truppe siriane sono infatti presenti a seguito degli accordi di Taif del 1989, ma l’omicidio dell’ex premier Rafiq Hariri il 14 febbraio 2005 scatena un’ondata di proteste in cui la Siria viene considerata dai manifestanti la principale artefice di quell’attentato. La politica libanese allora si spacca. Molti partiti chiedono con forza a Damasco di ritirare i propri soldati, una posizione non condivisa da Berri che, al contrario, fa confluire Amal nella cosiddetta “Alleanza dell’8 marzo” assieme ad Hezbollah e ad altri partiti minori. Una battaglia politica che il presidente del parlamento perde poco dopo, visto che alla fine passa la mozione in cui si chiede alla Siria di ritirare i soldati.

Anche negli anni successivi Berri non rinuncia nel far coesistere il suo ruolo di rappresentante del parlamento con quello di leader politico. È ancora in forse se il numero uno di Amal conserverà gli attuali incarichi anche in occasione delle prossime consultazioni.