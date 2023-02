Chi è Mykhailo Podolyak, l’uomo della guerra-ombra dell’Ucraina

Nel 2005, Podolyak è stato scelto come caporedattore di una testata di Kiev, Ukrainska Gazeta. Nove mesi dopo l’avvelenamento del candidato presidenziale Viktor Yushchenko, la testata ha pubblicato un articolo intitolato “L’ultima cena“. Persone vicine a Yushchenko sono state accusate di avvelenamento: David Zhvania e Yevhen Chervonenko. Successivamente, Podolyak è stato convocato per essere interrogato dall’ufficio del procuratore generale e diversi esperti di media hanno affermato che la pubblicazione non soddisfaceva gli standard giornalistici. Parallelamente, il giornalista ha lavorato come libero professionista e esperto di pubbliche relazioni.

Podolyak ha collaborato poi con diverse testate come cronista politico e insider di temi come l’intelligence e la sicurezza nazionale. La testata ucraina Babel ha ricordato che “uno dei conoscenti di alto rango di Podolyak negli Anni Duuemila era l’allora consigliere del capo dell’SBU”, il controspionaggio ucranio, “Vadym Hryb“. Nei media ucraini è circolata la voce che “Podolyak ha collaborato con Hryb come specialista di pubbliche relazioni, ma in un commento a Babel, Hryb ha chiarito che non si trattava piuttosto di cooperazione, ma di comunicazione, iniziata nel 2005”.

Podolyak, in seguito, “è diventato caporedattore del sito web Obozrevatel, da lui guidato dal dicembre 2011, e sei mesi dopo è diventato consulente di uno stretto collaboratore dell’ex presidente Viktor Yanukovych“, poi tornato al potere come leader apertamente filorusso. Il politico in questione era il deputato del Partito delle Regioni Yuriy Ivanyushchenko.

Dopo la rivoluzione di Maidan del 2014, Podolyak, che a fine 2013 aveva lasciato Obozrevatel, ha cambiato riferimenti professionali e nel 2015 gli fu proposto anche di cooperare con il capo dell’amministrazione presidenziale di Petro Poroshenko, Borys Lozhkin. In seguito ha continuato a lavorare come spin doctor per diversi politici in campagnne elettorali locali e nazionali prima di finire a incrociare le sue strade con l’astro nascente Volodymyr Zelensky.

Podolyak non ha mai nascosto la sua curiosità verso l’ascesa politica dell’ex comico, ma si è mostrato molto più freddo verso il suo partito, Servitore del Popolo, che prendeva il nome dalla serie Tv che ha proiettato Zelensky verso la notorietà nazionale.

A inizio 2019, in piena campagna presidenziale, nei suoi blog e post su Facebook, ha scritto che “Servitore del Popolo si è rivelato essere un altro raduno di cinici piccoli e arroganti” e il giornalista ha definito il capo della formazione, l’avvocato Andriy Yermak un “demone oscuro” alle spalle di Zelensky, volto a strumentalizzare la politica per interessi clientelari di oligarchi come Igor Kolomoisky.