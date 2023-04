Chi è Maria Lvova-Belova

Il 17 marzo 2023, dopo un anno di raccolta di prove documentali, indizi e testimonianze, i sospetti della Corte Penale Internazionale hanno assunto la forma di un mandato di cattura . Tra le evidenze più curiose e plateali a suo detrimento, oltre ai post sui social network e alle interviste con la stampa russa in materia di trasferimenti illegali di bambini ucraini – dipinti in termini di salvataggi umanitari –, l’adozione di un quindicenne di Mariupol avvenuta il mese precedente all’emissione dell’ordine di arresto.

I paesi occidentali non erano stati i soli attori ad aver posato gli occhi sulla Lvova-Belova durante l’anno uno della guerra in Ucraina. Nei sei mesi successivi all’inizio della cosiddetta operazione militare speciale, invero, il nome della commissaria era finito sulle scrivanie degli inquirenti della Corte Penale Internazionale. Il sospetto era che stesse supervisionando e coordinando la presunta campagna di deportazioni illegali di bambini ucraini dai territori occupati dalle forze armate russe. Campagna che, secondo le varie stime , avrebbe comportato la sparizione dall’Ucraina di un numero di neonati, bimbi e adolescenti compreso fra diecimila e trecentomila.

La scalata della Lvova-Belova ai vertici della piramide putiniana non è passata inosservata al di fuori della Federazione Russa. Nel corso del 2022, in ragione della stretta vicinanza a Putin, era stata inserita nelle liste nere dei russi sotto sanzioni di Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea.

Il passo da Russia Unita al Cremlino è breve. La Lvova-Belova gode della buona parola di Medvedev. Ha un curricolo sociale impeccabile: sposata con un prete ortodosso, col quale ha messo in piedi una famiglia tradizionale funzionale e funzionante, e priva di macchie – come indagini e condanne – di qualsiasi tipo. Putin desidera conoscerla di persona, dopo aver intravisto in lei del grande potenziale ad uso e consumo del Cremlino.

Nel 2020, come segno di gratitudine per il prestigio dato alla piccola e semisconosciuta Penza, l’appena rieletto governatore, Ivan Belozertsev , incarica la Lvova-Belova di rappresentare l’oblast’ presso il Consiglio federale della Russia. Ruolo poi riconfermato l’anno seguente, a seguito di un ritorno prematuro alle urne, dal successore Oleg Melnichenko .

