Chi è Li Qiang, il nuovo premier della Cina

La posizione in economia di Li Qiang è molto business-friendly e riformista. Gli esempi a conferma di tale affermazione non mancano. Nel 2014, quando lo Zhejiang si stava preparando a tenere una conferenza internazionale su Internet, Li ha proposto che la città ospitante si trasformasse in una zona pilota per sbloccare i controlli Internet della Cina per le aziende occidentali (un’idea che alla fine non è stata approvata dalla direzione centrale). Ha inoltre avviato un progetto per creare piccole città con un clima pro-business, un progetto questa volta approvato e diffuso nel resto della Cina da Xi Jinping.

Da segretario del Partito dello Jiangsu ha invece organizzato incontri con funzionari aziendali come Jack Ma di Alibaba Group per incoraggiare gli investimenti. Quando era a capo del Partito di Shanghai ha implementato politiche a favore delle imprese, come l’apertura del mercato STAR della Borsa di Shanghai. Ha quindi supervisionato l’aumento degli investimenti stranieri nella città, inclusa la gigafactory di Tesla.