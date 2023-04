“Kilicdaroglu è l’antitesi di Erdogan”, ha detto al New York Times Asli Aydintasbas, studioso della Turchia presso la Brookings Institution. “Mentre l’aggressione politica e la durezza dei toni sono la cifra distintiva di Erdogan, Kilicdaroglui è un gentiluomo dalla voce pacata. Politicamente, non è solo un democratico, ma promette di essere un unificatore”. Aydintasbas commentava per il quotidiano della Grande Mela la scelta del Chp, del Partito del Bene Comune (Iyi) e di quattro formazioni minori di scegliere l’economista e ex boiardo di Stato come candidato alla presidenza dell’Alleanza per la Nazione, la coalizione anti-Erdogan a cui la sinistra e i curdi daranno appoggio esterno.

La scelta dell’opposizione è caduta sulla “forza tranquilla” di un inflessibile rivale di Erdogan capace di presentarsi come portatore delle istanze che a detta dell’opposizione servono al Paese. Erdogan fa campagna elettorale puntando sul nazionalismo islamista, sulla centralità della Turchia tra Europa, Nato, Usa, Russia e Cina, sulla politica estera. L’opposizione vuole colpire in contropiede attaccando un’agenda economica ritenuta disastrosa, fondata su una gestione scriteriata di tassi e cambio e capace di portare in dote alla Turchia un’inflazione all’85%, la crisi industriale e l’impoverimento delle periferie. Basterà a scardinare le roccaforti di Erdogan? Sarà sufficiente a consolidare la democrazia garantendo la prima alternanza al potere in una Repubblica diventata presidenziale nel 2017 a vent’anni dall’ascesa di Erdogan? L’occasione è delle più propizie. E Kilicdaroglu vuole coronare, a 74 anni compiuti a dicembre, la sua corsa verso il trono politico più alto del Paese disarcionando colui che da tempo lo tratta come un feudo privato.