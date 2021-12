Bill Keller, editorialista di lungo corso del New York Times, ha di recente scritto in un articolo ripreso da Internazionale di come sia entrato in contatto per la prima volta con il mondo WikiLeaks, ricordando come Assange, dal CableGate in avanti, avesse offerto complessivamente al quotidiano britannico Guardian mezzo milione di dispacci militari provenienti dai campi di battaglia dell’Afghanistan e dell’Iraq.

Alan Rusbridger, il direttore del Guardian, contattò Keller sottolineando, scrive Keller, che “forse ne sarebbero seguiti altri, tra cui un’enorme mole di cablogrammi diplomatici strettamente confidenziali. Il Guardian suggeriva, per amplificare l’impatto e al tempo stesso distribuire l’onere di maneggiare un simile tesoro, di invitare a questo banchetto esclusivo anche il New York Times. La fonte aveva accettato” e sia sul fronte britannico che su quello americano attente indagini contribuirono a sottolineare come la documentazione portata da Assange fosse vera e realistica.

“Con il tempo i giornalisti”, contatto dopo contatto, “si sono fatti l’idea che Assange era un tipo intelligente e istruito, con enormi competenze tecnologiche, ma anche arrogante, permaloso, paranoico e stranamente ingenuo”, ricorda Keller. “Assange disprezzava apertamente il governo statunitense e si sentiva braccato. In vista di un possibile disastro, si era tutelato distribuendo copie criptate del suo archivio segreto ai suoi sostenitori. Se Wikileaks fosse stato chiuso, o lui fosse stato arrestato, avrebbe divulgato la chiave per decifrare quelle informazioni”. Segno di una precauzione che lasciava intendere che anche in campo politico ci sarebbero state conseguenze. Le quali non avrebbero tardato a manifestarsi.