Chi è e cosa sappiamo di Kim Ju Ae, la figlia di Kim Jong Un

Dunque Kim Ju Ae succederà a Kim Jong Un? Come detto, non vi è alcuna certezza. Allo stesso tempo ci sono degli indizi da prendere in considerazione. Le apparizioni della ragazza a eventi di spicco, come parate militari e lanci di missili, e del modo in cui viene citata nei media statali, potrebbe indicare che è stata effettivamente preparata per succedere a suo padre.

Il quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun menziona la ragazza prima della moglie di Kim nelle storie e usa gli aggettivi “amata” e “rispettata” per conferire a lei uno status speciale.

L’inizio di questo culto della personalità per la piccola Kim suggerisce che, anche se non le è stato ancora assegnato lo status di successore ufficiale, è de facto il successore designato. L’ultimo banchetto in presenza degli alti ufficiali militari del Paese è emblematico: se la ragazza dovesse succedere a suo padre, avrebbe bisogno del sostegno dei militari.