Chi è Charles Q. Brown, il futuro capo di stato maggiore Usa

Secondo le indiscrezioni emerse in questi giorni sulla stampa americana, sarà con ogni probabilità il capo di stato maggiore dell’aeronautica, il generale Charles Q. Brown Jr., a essere nominato da Joe Biden presidente del Joint Chiefs of Staff, la massima carica dell’esercito degli Stati Uniti d’America. È il secondo afroamericano nella storia a ricoprire questo ruolo. “CQ” – questo il suo soprannome – prenderà così il posto del generale Mark Milley, in scadenza di mandato a settembre. Il cambio al vertice, con la nomina dell’attuale Chief of Staff of the United States Air Force, arriva in un momento storico decisivo per gli Stati Uniti e per l’ordine mondiale: quando entrerà in carica, infatti, la campagna presidenziale 2024 entrerà nel vivo e si potrà fare un bilancio dell’imminente controffensiva ucraina (Henry Kissinger afferma che ci saranno le condizioni per negoziare con i russi entro la fine dell’anno).

Questo significa che il presidente Joe Biden vorrà portare a casa qualche risultato concreto in Ucraina e non arrivare alle prossime elezioni con una situazione di stallo dopo l’ingente quantità di assistenza militari e di aiuti, in generale, fornita a Kiev. Senza contare che, se confermato, Brown si ritroverebbe a consigliare il presidente su questioni militari cruciali, inclusa la difesa di Taiwan.