Dai primi anni del XXI, ormai più che 50enne, Carlo ha iniziato a supplire la madre in diverse occasioni formali, in patria e soprattutto all’estero. Nel 2008 il Daily Telegraph ha dichiarato che Carlo è “il miglior lavoratore della famiglia reale, ricoprendo un numero di incarichi ufficiali saliti quell’anno a 560 e che andavano dai patronati alle istituzioni caritatevoli a quelli tradizionali come la necessità di presiedere, da principe, all’inaugurazione delle attività politiche in Galles all’inizio di ogni sessione parlamentare. Nel 2011 tali incarichi sono saliti a oltre 600.

La diplomazia ambientale in sede di Nazioni Unite è stata una delle costanti di Carlo, che in seguito ha anche rappresentato il Regno Unito in molti grandi eventi: ai funerali di papa Giovanni Paolo II, nell’aprile 2005, pochi giorni prima del matrimonio con Camilla Carlo ha guidato la diplomazia britannica e la delegazione in Vaticano. Nel 2010, Carlo ha rappresentato la regina alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth a Delhi, in India, nel 2015 in Irlanda ha incontrato esponenti nazionalisti e del Sinn Fein.

Nel marzo 2019, su richiesta del governo britannico, Carlo e Camilla fecero un tour ufficiale a Cuba, divenendo i primi reali britannici a visitare il Paese. Il tour è stato visto come uno sforzo per formare una relazione più stretta tra il Regno Unito e Cuba. Nei Caraibi Carlo è tornato nel 2021, quando è arrivato a visitare le Barbados proprio mentre l’ex colonia britannica, proclamandosi Repubblica, toglieva la madre da capo di Stato ufficiale del Paese, in nome della continuità dei legami nel Commonwealth. In Medio Oriente, invece, ha fatto discutere la presunta vicinanza di Carlo a British Aerospace, azienda della Difesa e dell’Aerospazio i cui esponenti tra il 2010 e il 2014 sarebbero più volti andati in delegazione col principe durante viaggi in Arabia Saudita funzionali, tra le altre cose, al commercio di armamenti.