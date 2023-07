Chi è Anthony Albanese, l’alfiere dell’Aukus

Dalla madre, Albanese ha ereditato tre credenze: il cattolicesimo, la squadra di rugby della South Sydney Rabbitohs e l’Australian Labor Party. Basti pensare che, all’età di 12 anni, il futuro leader laburista prese parte alla sua prima azione politica, unendosi ad altri residenti di case popolari per bloccare con successo un tentativo da parte del governo locale di vendere le loro case. Nel 1979, ancora adolescente, Albanese si unì ufficialmente al Partito Laburista australiano.

In ambito scolastico, Albanese ha frequentato la St Joseph’s Primary School a Camperdown e il St Mary’s Cathedral College. Ha quindi lavorato per un paio di anni presso la Commonwealth Bank prima di studiare economia all’Università di Sydney, beneficiando della politica universitaria gratuita introdotta dall’allora primo ministro laburista Gough Whitlam. A quel punto, è stato coinvolto nella politica studentesca ed è stato eletto al Consiglio di rappresentanza degli studenti. La strada era tracciata.

Nel 1984, dopo la laurea in economia, Albanese ha lavorato per circa cinque anni come ricercatore per Tom Uren, politico laburista che sarebbe diventato il suo mentore, e che all’epoca era ministro per il governo locale e i servizi amministrativi, poi vice capo del partito laburista. Durante questo periodo Albanese ha collezionato le prime cariche politiche: presidente dei giovani laburisti nel New South Wales (1985-1987); assistente segretario generale del Partito laburista dello stato (1989-1995); consigliere politico senior per il premier del New South Wales Bob Carr (1995-1996).