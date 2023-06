Chi è Alberto Nunez Feijóo, lo sfidante di Pedro Sanchez in Spagna

Il XX Congresso del Pp ha eletto segretario il leader di Santiago di Compostela. Il quale si è trovato subito di fronte alla necessità di mediare tra le varie anime di una formazione desiderosa di riposizionarsi al centro ma al tempo stesso chiamata a governare con l’ultradestra di Vox in diversi contesti locali. Ad esempio in Castiglia-Leon, dove Feijoo ha approvato il patto di coalizione con i sovranisti, primo della storia spagnola, chiedendo però che fosse un caso a sé e non divenisse una regola.

Ipotizzato come guida dei Popolari dopo la caduta di Rajoy nel 2018 e l’ascesa al governo di Pedro Sanchez, Feijóo ha però aspettato quattro anni di più per ascendere alla guida del partito. Nel 2022, la caduta del segretario Pablo Casado e lo scoppio della spy-story con Isabel Diaz Ayuso, rampante governatrice di Madrid, hanno spinto i conservatori alla ricerca di un nome di compromesso nel compassato 61enne governatore della Galizia.

In nome del conservatorismo Feijóo ha favorito la sicurezza e la lotta alla criminalità. In virtù della radice galiziana, ha però difeso strenuamente l’autonomismo e fatto asse col governatore basco Inigo Urkullu per difendere le eccellenze della cantieristica navale contro il vento di liberalizzazione comunitario. Una mossa di aperta rottura con un’agenda economica all’interno fortemente orientata alla liberalizzazione dei servizi, dai trasporti alla sanità. Forte tifoso del Deportivo La Coruna, ha valorizzato l’identità galiziana anche in ambito di cucina.

Caduto Aznar e salito al potere José Luis Zapatero nel 2004 , a quarant’anni più che compiuti Feijóo si misurò con la sfida della politica attiva e non solo di nomina. Rovesciato dai Socialisti dello Psoe il governo di Fraga a Santiago de Compostela nel 2005, Feijóo fu scelto come presidente del partito nella Regione autonoma proprio perché incarnava una discontinuità con la tradizionale élite legata al post-franchismo.

Laureatosi 23enne all’ Università di Santiago di Compostela, nel 1984, in Giurisprudenza Feijóo non poté coronare il sogno giovanile di diventare magistrato dato che nel contesto della Spagna da poco uscita dal franchismo e in lento avvicinamento verso l’Europa unita le ristrettezze economiche della sua famiglia e della sua condizione di figlio di un carpentiere e di una casalinga gli imponevano di provvedere lavorando al sostentamento casalingo.

