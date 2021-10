Il trattato della Lega araba venne sottoscritto mentre il mondo assisteva all’atto finale della Seconda guerra mondiale. Il primo segretario dell’organizzazione fu il medico e diplomatico egiziano Abd al-Rahman ‘Azzam Bey. Il deputato, che aveva partecipato al sorgere del nazionalismo arabo nel suo Paese, in Tunisia e soprattutto in Libia, fu uno dei maggiori sostenitori del movimento panarabo. Ma, soprattutto, fu uno dei principali oppositori della spartizione della Palestina. Nel 1937, la commissione Peel (a opera del governo inglese) ipotizzava la nascita di una piccola nazione ebraica e quindi la coesistenza di due Stati, uno ebraico e uno arabo. E se la maggior parte degli israeliani era d’accordo con questa soluzione, gli arabi respingevano con forza anche solo l’idea di una divisione di quel tipo. Ma lo scenario rimase instabile per anni, spostando le influenze inglesi (in base agli interessi) da una parte e dall’altra.

La presenza della Palestina nel movimento fu oggetto di uno specifico allegato al trattato costitutivo che, anche se non risulta ancora chiarissimo, faceva risalire l’indipendenza dello Stato palestinese al tempo della dissoluzione dell’impero ottomano, quando rimase al pari di altri Paesi arabi e cioè indipendente. Nel documento venne sottolineato che, proprio in virtù della sua non dipendenza da altri, poteva essere affidato il mandato per la sua gestione. E nel riconoscere, quindi, un’indipendenza de jure (limitata soltanto a circostanze di forza maggiore), il trattato dichiarava la necessità di ammettere un delegato dalla Palestina. Dopo l’emissione di una severa censura contro i disordini anti-ebraici del novembre 1945 in Egitto, in cui venne incendiata la sinagoga ashkenazita del Cairo e vennero distrutti i negozi di ebrei e altri commercianti non musulmani, il 2 marzo 1946 la Lega si rivolse alla commissione d’inchiesta anglo-americana, che studiava la possibilità di un insediamento ebraico nel Paese, manifestando il rigetto delle “pretese sioniste” sul territorio in questione. La ragione? Secondo gli arabi più intransigenti, “il fratello ebreo” andando in Occidente aveva dimenticato la sua identità orientale ed era tornato “occidentalizzato”, con una diversa visione della politica e con mire imperialistiche e reazionarie.

All’allora segretario generale della Lega, ‘Abd al-Rahman ‘Azzam, quindi, non restò che l’impossibilità di dare un cordiale benvenuto “al vecchio cugino”. L’anno dopo, la Lega araba non venne consultata quando l’organo delle Nazioni Unite Unscop (acronimo di United nations special committee on Palestine) cercò di capire quali fossero le posizioni dei vari Paesi, delle etnie e dei raggruppamenti sociali potenzialmente interessati all’eventuale creazione di uno Stato ex novo nell’area, in vista del progetto di spartizione della Palestina dell’Onu. Il rapporto della Lega araba così critico nei confronti del nascente Stato d’Israele si sarebbe confermato come una costante negli anni. Anche perché la Palestina, per la Lega araba (e in particolare per l’Egitto), aveva rappresentato una questione incandescente, soprattutto per un fattore di orgoglio, che molto aveva a che fare con l’identità araba. Le tensioni nell’area, intanto, rimasero accese per tutto il Novecento, con gravi e ricorrenti episodi di violenza da più parti. Nel maggio del 1948, poco prima della formale proclamazione della nascita di Israele, la Lega araba spinse l’Egitto a prendere parte all’eventuale conflitto. Andò esattamente così e il Cairo fu coinvolta (a più riprese e in diverse circostanze) nelle guerre arabo-israeliane degli anni successivi.