Che cos’è il Trattato di Schengen

I documenti che compongono l’acquis di Schengen prevedono anche casi eccezionali di sospensione delle norme di adesione al trattato. In particolare, qualora uno Stato membro ravvisa pericoli per la propria sicurezza nazionale ha facoltà di reintrodurre i controlli doganali e alle frontiere. In Italia è accaduto in tre occasioni, ossia per il G8 di Genova del 2001, per il G8 de L’Aquila del 2009 e per il G7 di Taormina del 2017.

Austria, Danimarca, Germania e Ungheria a varie riprese, durante l’emergenza immigrazione del 2015 e del 2016, hanno interrotto l’applicazione del trattato di Schengen. La Francia, in occasione degli attacchi terroristici del novembre 2015, per alcune settimane ha previsto lo stato di emergenza e, nel pacchetto di norme varate dall’Eliseo, vi era anche la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere. Nel corso degli ultimi anni, per motivi di sicurezza anche Svezia, Norvegia, Malta, Danimarca e Polonia hanno fatto ricorso alla sospensione delle norme di Schengen,

Durante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus invece si è arrivati all’unico caso in cui il trattato è stato sospeso su tutto il territorio comunitario. Il 17 marzo 2020 infatti il Consiglio Europeo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli nelle frontiere interne all’Ue. Una misura poi tolta nel maggio successivo con la fine del primo periodo di lockdown.