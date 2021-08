Black Cube, quando lo spionaggio è un business

Black Cube, abbreviazione di Black Cube Strategy Ltd, è una compagnia di intelligence privata la cui sede centrale si trova a Tel Aviv, Israele, e che possiede degli uffici a Londra e Madrid. Costituita nel 2010 dagli ex agenti segreti israeliani Dan Zorella e Avi Yanus, l’agenzia è composta da spie che si sono formate nel Mossad e nello Shin Bet, indi altamente preparate, ed è specializzata nella conduzione di indagini su casi di corruzione, riciclaggio di denaro sporco e crimini dei colletti bianchi.

Il Cubo nero nasce con un obiettivo: rivoluzionare (per sempre) il mondo di fare intelligence, mettendo i cervelli più dotati del pianeta al servizio di tutti quei privati che sono in grado di pagarne i servizi. Perché gli agenti del Cubo nero, invero, spesso e volentieri agiscono su mandato di grandi imprenditori, banchieri e uomini di potere, pur non disdegnando le commesse provenienti dai governi – noto è il fatto, ad esempio, che all’agenzia si rivolga periodicamente il Ministero della Difesa di Israele.

Quel che distingue il Cubo nero dalla concorrenza in quel mercato in espansione che è l’intelligence privata è la sua stessa e veridica natura. Non vi lavorano analisti con alle spalle esperienze lavorative in università e think tank, ma specialisti provenienti dalle unità d’eccellenza dei servizi segreti israeliani. Non ha una clientela vasta ed eterogenea, ma serve una platea ristretta ed esclusiva, formata più che altro da corporazioni multinazionali, miliardari e governi. E non impiega metodi di spionaggio tradizionali, come i pedinamenti e le intercettazioni ambientali, ma agisce nel mondo come se fosse il Mossad privato, facendo ricorso a sorveglianza approfondita, hackeraggi e ad altri strumenti eterodossi.