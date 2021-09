Chi è Annalena Baerbock, la leader dei Verdi tedeschi

La Baerbock è figlia, non solo metaforicamente, della lunga tradizione ecologista tedesca. Nata in Bassa Sassonia nel 1980, ha fin da ragazza partecipato alle manifestazioni contro il nucleare, per il pacifismo e il disarmo organizzate dai Verdi tedeschi cui hanno aderito anche i suoi genitori. Formata all’estero alla London School of Economics, ove ha studiato legge, nel contesto culturale anglosassone è entrata a contatto con la cultura liberal-progressista che ha poi portato all’interno del suo partito, nel quale è entrata nel 2005 dopo un breve passaggio al British Institute of International and Comparative Law, divenendo assistente dell’Europarlamentare Elisabeth Schroedther.

In quell’anno l’ascesa al governo nazionale della Merkel aveva posto fine ai governi di coalizione tra i Verdi e l’Spd sotto la guida del socialdemocratico Gerhard Schroeder. Gli ecologisti, nati come movimento di protesta, erano entrati all’esecutivo unicamente per portare i loro temi e la loro visione su singole questioni, aprendo alla transizione a “partito di progetti”, come l’ha definito Arne Jungjohann, politologo della Fondazione Heinrich Böll. Con l’obiettivo di farsi più pragmatici, i Verdi hanno da allora mirato a inserirsi nei governi dei Lander sia con i socialdemocratici che con i cristiano-democratici per acquisire posizioni politiche e promuovere un’agenda sempre più strutturata