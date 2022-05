Aleksandr Bortnikov, lo 007 di Putin

Il 12 maggio 2008 è il momento apicale della vita e della carriera di Bortnikov. Quel giorno, invero, lo 007 viene investito dell’onere-onore di guidare il FSB dall’allora presidente Dmitrij Medvedev. Una nomina, dai più ritenuta pilotata da Putin, che sancisce l’inizio di una nuova epoca per l’agenzia e per l’intera società russa.

Bortnikov profitta del ruolo acquisito per riformare il FSB, attuando un repulisti al suo interno e potenziandone la struttura in maniera tale da avvicinarlo, per scopi e potenzialità, al KGB e alla Čeka. È il ritorno dirompente della sorveglianza di massa nella quotidianità dei russi. È l’aumento delle pressioni su dissidenti, voci critiche e oppositori.

Bortnikov è molto di più del direttore del FSB: è uno stratega, un consigliere e un diplomatico. Tre ruoli svolti informalmente, in parallelo alla direzione del servizio segreto, ed esercitati per conto di una persona: Putin. Tre ruoli che lo rendono un personaggio a metà tra lo 007 e l’emissario e che sovente lo conducono all’estero, in particolare negli Stati Uniti, per discutere di lotta al terrorismo e sicurezza internazionale.

Un portavoce, ma anche un risolutore di problemi, Bortnikov è colui al quale Putin si affida quando in gioco v’è la sicurezza nazionale della Russia. Ragione che negli anni lo portato a Washington per parlare di cooperazione contro lo Stato Islamico, a Dushanbe per discutere di radicalizzazione religiosa negli -stan, a Erevan e Baku durante la seconda guerra del Karabakh per siglare una pace favorevole a Mosca, e a Tashkent nel dopo-caduta di Kabul per dissertare della questione talebana.

Allo scoppio della guerra in Ucraina, Bortnikov diventa una figura centrale all’interno della macchina propagandistica ucraino-occidentale. Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina lo dipinge come elemento-chiave di una presunta Operazione Valchiria in salsa russa, partecipata da oligarchi e siloviki, avente quale obiettivo la detronizzazione e la sostituzione di Putin. Bufale (o forse c’è del vero?) per alimentare la zizzania in una cerchia di potere già dilaniata da purghe e morti misteriose.