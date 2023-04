Lo scoppio della guerra in Ucraina ha messo l’India di Modi di fronte a una grande prova politica di maturità. Il premier non ha negato la storica amicizia con la Russia nonostante la natura di aggressore di Mosca nel conflitto in Est Europa. Al contempo, però, si è mantenuto su una linea di stretta neutralità che ha permesso a Nuova Delhi di giocare da ago della bilancia nei confronti degli amici occidentali e della rivale Cina. Governando una tendenza di crescente rilevanza dell’asse Indo-Pacifico per il contesto mondiale.

Nuova Delhi ha accelerato la strategia che la portava diversificare l’approvvigionamento di attrezzature militari per le sue forze armate superando la dipendenza da Mosca, avviata già nei primi anni di Modi. Lo Stimson Institute, inoltre riporta che molti analisti indiani “sostengono che l’India deve prepararsi per avere a che fare con una Russia indebolita e più legata alla Cina”. Una Russia che “potrebbe essere spinta a intraprendere azioni ostili agli interessi dell’India”. Ma questo nel lungo periodo. Sul breve l’India ha compensato aumentando notevolmente gli acquisti di petrolio in saldo dalla Russia per poi rivendere derivati e prodotti raffinati ai Paesi che avevano messo in campo l’embargo a Mosca, Ue e G7 in testa.

A settembre 2022 Modi ha incontrato Putin al vertice Csto di Samarcanda ricordandogli che “non è più epoca per guerre” ma anche definendo “indistruttibile” l’amicizia russo-indiana. Contemporaneamente è iniziato il percorso verso la leadership indiana del G20 2023, appuntamento cruciale in cui Nuova Delhi e Modi avranno una platea globale di visibilità e dovranno mediare tra tutte le parti in causa. Punto di arrivo di un decennio di potere che il premier nazionalista vuole consolidare in vista del voto del 2024.