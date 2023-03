L’operazione Ciclone e l’arte di vincere senza combattere

La dottrina sovietica dell’espansione della propria sfera di influenza attraverso l’esportazione del socialismo (anche con la forza) per ottenere Paesi “a sovranità limitata” non poteva che cozzare contro quella statunitense del “contenimento”, che Washington, nonostante l’esito tragico del conflitto vietnamita, non aveva mai abbandonato.

L’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 ha offerto un’occasione d’oro, per gli Stati Uniti, di erodere il potenziale bellico e la stessa tenuta del sistema dei soviet, così come Mosca aveva fatto durante il lungo conflitto in Indocina. Solo con l’avvento della presidenza Reagan nel 1981, però, Washington impegna ingenti capitali e risorse per sostenere la multiforme resistenza afghana e dissanguare l’Unione Sovietica nel Paese definito come “la tomba degli imperi”.

L’operazione segreta, definita “Cyclone” (ciclone), aveva obiettivi abbastanza semplici: il sostegno statunitense sul terreno a elementi antisovietici e anche a quelli contrari al governo comunista in Afghanistan per intrappolare i sovietici in un conflitto senza possibilità di vittoria e minare profondamente non solo il potenziale bellico/industriale dell’Unione Sovietica, ma la stessa tenuta del morale della popolazione. Una tale azione avrebbe permesso di soddisfare perfettamente i principi della dottrina del contenimento e avrebbe ridotto l’influenza dell’Unione Sovietica nella regione senza impegnare le forze armate in modo convenzionale, ovvero senza un impegno militare diretto come accaduto in Vietnam.

ll sostegno ai mujāhidīn era iniziato come ogni altro intervento: la Central Intelligence Agency aveva fornito loro aiuti “non letali” come attrezzature per le comunicazioni e sostegno umanitario. Tuttavia, quando i sovietici dimostrano di volersi impegnare seriamente in Afghanistan, gli Stati Uniti alzano il loro livello di supporto.

Il punto di svolta viene fatto coincidere con la decisione di armare i mujāhidīn con il nuovo FIM-92 Stinger, un MANPADS (Man Portable Air Defence System) in grado di colpire efficacemente velivoli al di sotto dei 6mila metri di quota, nella fattispecie l’elicottero da combattimento sovietico (il Mil Mi-24) che mieteva vittime tra la resistenza afghana, tanto da essersi meritato il soprannome di “carro del diavolo”. L’arrivo di questi MANPADS ha avuto effetti devastanti più sul piano morale che su quello tattico: il dominio dei cieli afghani era stato per la prima volta contestato allo strapotere sovietico costringendoli a impiegare tattiche di combattimento differenti e meno efficaci per il solo timore della possibile presenza degli Stinger.

L’operazione Ciclone durò complessivamente per un decennio (dal dicembre del 1979 al febbraio del 1989) e ha coinvolto anche il governo pakistano che ha messo a disposizione della CIA la rete di intelligence sviluppata dall’ISI, l’Inter-Services Intelligence. Le risorse dell’ISI sono state in grado di fornire canali e mezzi con cui gli Stati Uniti hanno potuto armare la resistenza afghana e sono state il terminale ultimo della pioggia di dollari che ha inondato la regione in quel decennio. Il Pakistan è stato il partner perfetto in quest’operazione anche perché Washington ha potuto sfruttare i legami etnici che i pashtun pakistani avevano con quelli afghani.

L’invasione sovietica in Afghanistan è spesso vista come l’inizio della fine dell’Urss come sistema politico ed entità geopolitica: al termine del conflitto l’Unione Sovietica aveva le finanze in rosso e la sua immagine, soprattutto sul fronte interno, era andata in pezzi.

Gli Stati Uniti, animati da realismo politico, hanno cinicamente sostenuto anche le fazioni più estremiste della resistenza afghana e, una volta cessato il conflitto, l’abbandono del Paese a sé stesso ha avuto come risultato la nascita dei talebani. Sostanzialmente, eliminando l’occupazione sovietica in Afghanistan e non provvedendo alla ricostruzione del Paese hanno gettato le basi per la nascita dei loro nuovi nemici che li impegneranno in un nuovo, tragico e inutile conflitto poco più di 10 anni dopo.

Rimuovendo i sovietici e il governo fantoccio di Kabul hanno creato un vuoto di potere che non hanno voluto colmare; un vuoto di potere che comunque non è stato possibile colmare data la natura di quel Paese come ha dimostrato il secondo e più recente conflitto afghano. Una lezione che dovrebbe essere stata appresa dagli analisti politici e militari statunitensi e occidentali.