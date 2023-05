Il 24 febbraio la Russia lancia la sua invasione dell’Ucraina, l’obiettivo delle truppe di Mosca è l’aeroporto Antonov di Hostomel. La conquista di tale aeroporto avrebbe permesso ai russi di far atterrare truppe aviotrasportate per lanciare un rapido assalto alla capitale ucraina e far collassare rapidamente il governo, con grave danno per il morale ucraino.

Il first strike russo tuttavia si rivela tuttavia completamente inefficace, grazie al ricollocamento degli asset ordinato da Syrsky nei giorni precedenti. L’aviazione russa non riesce a distruggere né le forze aeree ucraine, né l’artiglieria. In conseguenza di ciò le forze russe che attaccano l’aeroporto si ritrovano sotto il possente fuoco della contraerea ucraina. Le unità russe riescono comunque ad occupare l’aeroporto grazie alla loro superiorità numerica, ma vengono investiti dal possente fuoco dell’artiglieria ucraina (anch’essa spostata in posizioni difensive da Syrsky).

Non avendo ottenuto la superiorità aerea, i russi non riescono a far tacere l’artiglieria ucraina che danneggiando le piste impedisce l’arrivo di rinforzi e consente alle forze della 4 brigata di reazione rapida di eseguire un contrattacco meccanizzato che porta alla liberazione dell’aeroporto. La sconfitta a Hostomel sancisce l’inizio del fallimento dell’operazione russa. Il giorno successivo il tentativo delle forze infiltrate russe di uccidere il presidente Zelensky fallisce miseramente e i piccoli gruppi infiltrati vengono facilmente distrutti.

Il 26 febbraio gli ucraini respingono l’attacco russo sulla centrale elettrica di Kiev e il tentativo delle forze di Mosca di occupare la città di Vasilkyiv e il relativo aeroporto non va a segno. Il 27 febbraio le forze russe entrano a Bucha, ma vengono rapidamente massacrate dalle forze ucraine appoggiate dai residenti locali. Di fronte ai costanti fallimenti delle proprie forze, il generale russo Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky è costretto a recarsi sul fronte e viene immediatamente ucciso da un cecchino ucraino. Gli ucraini impiegano piccoli gruppi di fanteria che logorano le fragili linee di rifornimento russe, impedendo di creare una forza adeguata a vincere le devastanti battaglie urbane in corso attorno a Kiev.

La fanteria leggera ucraina utilizza inoltre una intelligente tecnica, colpendo il primo e l’ultimo mezzo nel convogli russi, imbottigliando il resto delle unità e consentendo all’artiglieria di distruggerla. Le forze di Mosca tentano allora una manovra azzardata, spostando truppe dagli Oblast nord orientali ucraine (perdendo forza combattente per occuparle) al fine attaccare Kiev da est, ma l’attacco finisce per arenarsi sulla città di Brovary.

Dopo aver costantemente logorato le forze russe il 16 marzo 2022 l’esercito ucraino lancia la sua controffensiva, mirando ai fianchi delle forze russe, decisamente poco difesi. La controffensiva ottiene pieno successo ed entro il 28 marzo l’attacco russo alla capitale ucraina è ormai esaurito, il giorno successivo le forze di Kiev liberano l’autostrada M01, spezzando l’assedio di Chernihiv e determinando il collasso dell’intero fronte russo sulle Oblast di Kyiv, Chernihiv e Sumy. I successi di Syrsky gli valgono il titolo di “Eroe dell’Ucraina”.