Igor Girkin, l’uomo di Putin nel Donbass

Igor’ Vsevolodovič Girkin nasce a Mosca, il 17 dicembre 1970, all’interno di un contesto familiare molto vicino al Partito Comunista dell’Unione Sovietica, plasmato da valori conservatori e proveniente da una lunga tradizione militare.

Lettore avido, che trascorre le giornate nelle biblioteche storiche e militari di famiglia, Girkin si forma in un istituto moscovita di nicchia, l’Università statale di umanistica, e partecipa, negli anni universitari, a gruppi studenteschi per revanscisti e nostalgici dell’età monarchica. Comunista di facciata, per ragioni di sopravvivenza fisica e politica, Girkin sarebbe stato in realtà un fervente detrattore del progetto sovietico ed un nazionalista con tendenze di destra.

Tra il 1989 e il 1993, mentre frequenta l’università, Girkin mette la firma su alcuni articoli del quotidiano Zavtra, ideologicamente a destra, ed è in prima fila nell’organizzazione di eventi culturali di sensibilizzazione, ma all’epoca controversi, come mostre, esposizioni e letture sull’Armata bianca. Più fonti lo indicano, inoltre, nel corso del 1992, sui teatri di guerra transnistriano e bosniaco nelle vesti di combattente volontario.

Quello che è certo, indiscrezioni a parte – alimentate da lui stesso –, è che Girkin, all’indomani della laurea, abbandona il percorso sino ad allora seguito con passione, la storia, per entrare nelle forze armate. E qui, forse aiutato dall’esperienza acquisita tra Tiraspol e Sarajevo, le sue qualità risaltano presso i superiori e gli consentono di fare carriera piuttosto velocemente.

Ciò che farà nei ruggenti anni dell’era Eltsin, dal coinvolgimento nella prima guerra cecena al contributo ad operazioni ibride nel Caucaso meridionale, gli servirà a posteriori. Securocrate circondato da coltri di nebbia, che avrebbe servito nel neonato Fsb e che avrebbe scritto sotto pseudonimo su giornali propagandistici destinati alle comunità russofone dello spazio postsovietico, Girkin è l’uomo che Putin chiamerà al Cremlino nel 2000

La seconda guerra cecena e la guerra in Georgia saranno i banchi di prova della relazione Putin-Girkin. Sfide che il militare supera con successo, partecipando nel primo caso alle campagne di terra bruciata attorno a Șamil Basaev, Ibn al-Khattab e Abu Walid e nel secondo caso alla cristallizzazione dello scollamento di Abcasia e Ossezia meridionale dalla Georgia.

Esperto di operazioni ibride, ex 007, veterano di guerre irregolari, patriota convinto, ovvero affidabile, Girkin è l’uomo di cui Putin sa di aver bisogno e sul quale sa di poter contare per affrontare adeguatamente la competizione strategica con gli Stati Uniti. Che nel 2014, naufragato definitivamente il celebre “reset” di Barack Obama e Dmitrij Medvedev, lo condurrà in Ucraina.