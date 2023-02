Che cos’è il Gruppo Wagner

La storia di Utkin aiuta in ogni caso a capire il ruolo di questo esercito di contractors che, negli anni, è diventato uno strumento fondamentale della politica di Putin in molte crisi in cui non poteva far intervenire le forze armate russe.

Dopo aver abbandonato le forze speciali, il leader di Wagner ha lavorato per la società di sicurezza Moran. Quest’impresa è un po’ il nucleo da cui è partita l’idea di Wagner. Fondata da veterani delle forze armate di Mosca per contrastare la pirateria, i suoi vertici sono stati poi coinvolti in un’altra operazione: la nascita dei “Corpi Slavi”. Quest’altra organizzazione, registrata inizialmente a Hong Kong, ha avuto un ruolo fondamentale in quanto probabilmente primo embrione dell’esperienza Wagner. Infatti, la società apparve nel 2013 con annunci con cui si reclutavano uomini per la Siria in supporto delle operazioni del governo di Damasco.

In quello stesso periodo inizia a circolare il nome del Gruppo Wagner. Le prime notizie parlano di un impiego dei contractors in Donbass, a sostegno della causa separatista. Poi, nel 2015, iniziano ad arrivare le prima informazioni sull’impiego di questo gruppo in Siria, nodo della politica russa in Medio Oriente. Dal dicembre del 2015, la società inizia a contare i suoi primi morti: i media riportano l’uccisione di una decina di civili russi a Latakia durante gli scontri con i gruppi armati ribelli. Civili che in realtà sarebbero appunto contractors impiegati al fronte ma che ufficialmente non risultano in alcun modo militari.

I numeri del loro impiego in Siria sono difficili da reperire attraverso fonti ufficiali. I media parlano di circa 5mila uomini inviati nel tempo in tutto il territorio siriano. Molto spesso come gregari delle forze di Assad, diventando in pratica il contatto fisico fra le forze armate russe e quelle di Damasco. Di loro si parla come i veri artefici della riconquista di Palmira contro i terroristi dell’Isis.

Altre volte, i loro impiego è stato quello di una vera e propria polizia militare che ha sostituito le truppe regolari. Si tornò a parlare di loro in Siria dopo il bombardamento Usa a Deir Ezzor in cui si ritiene siano morti molti di questi uomini. E i reporter della Reuters individuarono in particolare a Rostov sul Don uno dei principali punti di partenza e di arrivo del traffico di contractors.