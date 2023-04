Cosa si sa (e cosa no) dei documenti segreti del Pentagono

Ricostruita la cronologia della fuga di notizie e risalito al primo autore della pubblicazione dei documenti segreti, occorre scoprire adesso in che modo Teixeira è entrato in possesso dei file. C’è al momento un’indagine in corso volta a stabilire la verità. Secondo il Washington Post, Teixeira per la sua posizione poteva avere accesso alla Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS). Si tratta di una rete di sicurezza interna al dipartimento di Difesa. Qui sono custodite diverse informazioni top secret. Possibile quindi che il ragazzo abbia preso da questa rete i file poi diffusi.

Difficile capire invece come mai un militare del suo grado possa aver preso documenti documenti catalogati come Sensitive compartmented information facility (Scif). Qualcuno potrebbe aver dato il nulla osta a Teixeira per accedere all’area Scif. Non esclusa l’ipotesi di documenti non custoditi in modo idoneo all’interno di luoghi sensibili. L’indagini mira a capire anche come il ragazzo possa aver stampato i file poi fotografati e diffusi in rete. Per avere accesso alle stampanti infatti servono permessi speciali.