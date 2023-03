Cosa c’è da sapere sul sabotaggio di Nord Stream

La posizione russa parte tuttavia da un dato di fatto: agli Stati Uniti non era mai piaciuto Nord Stream 2. Prima Donald Trump e poi Biden, pressati dal Congresso e dai loro stessi partiti, hanno cercato in tutti i modi di evitare che Berlino desse luce verde al progetto di ampliamento del primo gasdotto. L’ex presidente repubblicano arrivò a denunciare i piani tedeschi in un acceso confronto pubblico sulla spesa militare degli Stati membri con il segretario della Nato Jens Stoltenberg nell’estate del 2018.

Nord Stream è stato progettato dalla Russia per trasportare fino a 110 miliardi di metri cubi di gas dal maxi giacimento russo di Yamal, in Siberia, all’Europa. Lungo i loro 1.224 chilometri di percorso i gasdotti si inabissano a Vyborg e Ust-Luga, in Russia, per poi riemergere a Greifswald, in Germania.

L’opera, costata circa 11 miliardi di dollari, è stata pensata come una soluzione strategica per garantire l’approvvigionamento di gas del Vecchio Continente, prima di tramontare per sempre in seguito alla guerra in Ucraina. Ma già nel 2021 Washington era preoccupata per le ripercussioni che Nord Stream avrebbe avuto sulla politica energetica tedesca ed europea. Basti pensare che soltanto grazie al raddoppio il fabbisogno italiano sarebbe stato ampiamente coperto da Nord Stream. “Sarebbe un pessimo accordo per l’Europa”, ammonì Biden appena insediatosi.

Distruggerlo, o sabotarlo, faceva quindi comodo agli Usa. È quello che sostiene il giornalista premio Pulitzer Seymour Hersh. Il reporter investigativo, famoso per aver rivelato al mondo il massacro di My Lai in Vietnam e lo scandalo di Abu Ghraib nel 2004, informato da una fonte della Cia, ritiene che la pianificazione del sabotaggio sia incominciata nel 2021 durante una serie di incontri tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e i vertici della Cia. L’inchiesta è stata pubblicata sul suo blog l’8 febbraio con il titolo “Come l’America ha fatto fuori il gasdotto Nord Stream”.

Hersh accusa gli Stati Uniti di aver organizzato il sabotaggio in coordinazione con la Norvegia: secondo lui, dei sommozzatori della marina statunitense avrebbero piazzato delle cariche di esplosivo sui tubi approfittando dell’esercitazione Nato Baltops 2022. A innescare gli esplosivi sarebbe stata poi una boa sonar sganciata il 26 settembre da un aereo dell’aviazione norvegese. Per ora la versione di Hersh non ha avuto altri riscontri e si basa sul racconto di una fonte dell’intelligence come altre, una nuova “Gola profonda” di nixoniana memoria.

La Casa Bianca ha smentito categoricamente la tesi del giornalista americano, come aveva già fatto nel 2013 e nel 2015, quando Hersh mise in dubbio l’operazione che portò all’uccisione di Osama bin Laden e accusò i ribelli siriani di un attacco chimico ideato dalla Turchia. “È una notizia assolutamente falsa e completamente inventata”: così Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, unendosi alle smentite di Cia e dipartimento di Stato, ha spento le polemiche, che si sono trascinate per qualche settimana venendo abbracciate soprattutto dai media russi.