Che cos’è il Libyan National Army

Oltre a poter spendere il suo credito come oppositore di Gheddafi e come militare dall’esperienza pluriennale, Haftar prova a ricostituire l’esercito sfruttando anche gli aiuti provenienti dall’estero. Il primo riguarda quello degli Emirati Arabi Uniti. Da Abu Dhabi nel 2014 iniziano a essere inviati soldi e mezzi a suo favore. In questa maniera, il generale può pagare miliziani e capi tribù facendoli passare dalla propria parte. Non solo, ma ha anche la possibilità di garantire stipendi ed emolumenti ai membri che indossano la divisa al suo servizio.

C’è poi l’appoggio dell’Egitto di Al Sisi. Il Cairo ha infatti necessità di sigillare i propri confini occidentali e di vedere l’est della Libia stabile e senza la minaccia islamista. Nel corso degli anni, Al Sisi si rivela come uno dei principali alleati di Haftar, anche in campo politico e non solo in termini economici e militari. È ufficioso invece l’appoggio della Francia. Parigi, in particolare, riconosce unicamente le istituzioni, politiche e militari, con sede a Tripoli. Ma avendo molti interessi in Cirenaica, tra i corridoi diplomatici più volte corre l’idea di un possibile sostegno dell’Eliseo al generale.

Dal 2016 in poi risulta conclamato invece l’appoggio della Russia. In quell’anno, Haftar viene anche invitato a bordo della nave portaerei Kuznecov. Mosca stampa i Dinari in circolazione nell’est della Libia, nelle zone cioè controllate da Haftar, e invia i contractors della Wagner. I mercenari collegati al Cremlino risultano ancora oggi presenti e molto importanti per il sostegno all’Lna. Infine, l’esercito del generale libico si regge anche sul sostegno di mercenari sudanesi e ciadiani.