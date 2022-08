Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il Moscow Times ha dichiarato che Nabiullina ha grandi responsabilità per aver preparato la Russia a un’economia di guerra. Indubbiamente la Russia non avrebbe mai potuto gestire l’offensiva senza le risorse accumulate negli anni in cui, parallelmente, si avviava il decoupling dall’Occidente. Ma la governatrice si è sempre dichiarata contraria all’invasione del Paese limitrofo, che del resto le hanno rotto le uova nel paniere nelle settimane in cui si preparava una strategia monetaria per l’era post-pandemica.

Come ha scritto il Financial Times, “poco prima che la Russia iniziasse ad ammassare truppe ed equipaggiamenti al confine ucraino, Nabiullina sembrava avere più successo che mai. Ha parlato di ottenere un’inflazione post-pandemia persino inferiore all’obiettivo del 4%. Ha trovato supporto per una delle posizioni più dure al mondo sulle criptovalute”. Ma il suo lavoro, con la guerra in Ucraina, “è stato capovolto”.

La governatrice si ritrovò dopo la guerra a gestire un’economia in declino chiamata a riconvertirsi allo sforzo bellico, un mercato valutario interno nel caos, la morsa di nuove sanzioni sempre più devastanti. Il grande gelo andato in scena con Putin nei primi giorni è stato seguito da una serie di azioni volte a evitare gli effetti di una guerra economica indiscriminata con l’Occidente. Chiedendo agli esportatori di gas di convertire l’80% degli euro e dei dollari incassati in rubli, ha contribuito a rivalutare la divisa russa; impennando i tassi al 20% ha evitato il boom di un’inflazione corsa comunque al 20%; parlando chiaramente dei rischi recessivi e del crollo del Pil nel 2022 (-10% nelle previsioni) si è dimostrata realista. Adulto nella stanza dell’economia russa, Nabiullina prova a salvare nuovamente la Russia nel cuore della guerra di Putin all’Ucraina. Sarà dura: ma le prime settimane di conflitto hanno dimostrato che la credibilità e il realismo non sono venute meno. E per una Banca centrale la credibilità dei suoi vertici è ancora fondamentale, anzi è tutto: la lezione di Guido Carli si applica anche al ruolo della meno allineata ma più decisiva figura negli apparati di potere russi.