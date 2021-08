BlackRock, il moloch della finanza che fa tremare il mondo

BlackRock consiglia alla clientela dove, come, quando e quanto investire, ma il proprio raggio d’azione non si esaurisce alla consulenza e alla gestione di assetti. La società, invero, cresce e si espande anche grazie ad una campagna irrefrenabile di rilevazioni, fusioni e investimenti.

La società opera nel mondo in maniera indipendente, perché è e resta tale, ma su alcune manovre sembra esserci più la firma della Casa Bianca che di Fink: dall’entrata in Deutsche Bank – il motore della locomotiva d’Europa, di cui BlackRock è il più grande azionista individuale e le cui azioni ha cominciato ad acquistare nel 2016, ovvero agli albori della battaglia antitedesca dell’amministrazione Trump – al supporto attivo alle politiche energetiche statunitensi – BlackRock è simultaneamente il più grande azionista dei giganti del petrolio a stelle e strisce e il primo patrocinatore della transizione verde preannunciata dall’amministrazione Biden.

BlackRock non sostiene la madrepatria soltanto dirottando investimenti nell’energia e infiltrandosi sottilmente nelle spine dorsali dei sistemi-Paese di tutte quelle nazioni che potrebbero rivelarsi una minaccia per Washington – Roma inclusa, dato che il peso del Leviatano di Fink va crescendo in in gran parte del sistema finanziario italiano –, ma anche sostenendo concretamente industrie-chiave come armi – è presente in Northrop Grumman, General Dynamics, Honeywell, Bechtel e Lockheed Martin –, farmaceutica – possiede il 7,46% di Pfizer – e digitale – detiene il 6,59% di Facebook.

Forte di una ricchezza superiore ai pil di Francia e Spagna combinati, nonché presente tentacolarmente nei settori strategici di un numero crescente di nazioni, la Roccia Nera può essere considerata la banca-ombra del mondo. Una banca-ombra che nominalmente è privata ed autonoma, ma che de facto risponde agli Stati Uniti e contribuisce in maniera determinante alla difesa dei loro interessi nazionali. Una banca-ombra che, attraverso il leveraggio di quote azionarie e la gestione di masse abnormi di capitale, è in grado di condizionare le politiche e il destino di banche, corporazioni multinazionali e governi – Limes, a quest’ultimo proposito, ha ricostruito il presunto ruolo giocato da BlackRock nel golpe finanziario italiano del 2011.

Troppo grande per fallire, nonché troppo importante per essere ridimensionata nel nome della concorrenza giusta e salubre, la BlackRock sta al centro di Wall Street come la Kaaba sta al centro della Mecca. Una pietra nera che, nel caso della BlackRock, simboleggia il culto del Dio dollaro, comune sia ai repubblicani sia ai democratici e sia ai neoconservatori sia ai liberal – i cui salotti sono frequentati da Fink in egual misura. Un culto che, parimenti alle grandi religioni, periodicamente esige dei sacrifici, dei tributi di sangue, per placare gli appetiti iracondi della divinità. Sacrifici come quello di Bruce Wrobel, il visionario affarista che avrebbe voluto riscrivere il volto dell’Africa con i dollari della BlackRock, emancipandola da sottosviluppo e povertà, ma la cui anima fu reclamata misteriosamente da questo Moloch la notte del 10 dicembre 2013.