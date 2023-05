I sistemi Storm Shadow sono missili da crociera di tipo fire and forget, i quali pertanto non richiedono un supporto tramite direzionamento esterno, ma la cui traiettoria non può essere mutata. Essi sono equipaggiati con una turbina Tr60-30 che garantisce un raggio operativo di ben 400 km, ridotti a circa 250 per le versioni da export e una velocità di 1000 km orari. Il missile è armato con una possente testata Broach a due stadi da oltre 400 kg e presenta un primo stadio a carica cava atto a creare una profonda penetrazione nell’obbiettivo tramite l’effetto Munroe, consentendo poi al secondo stadio di generare una possente esplosione nell’incavo e garantendo un elevatissimo potere penetrativo in precedenza detenuto solo da bombe a guida laser.

Lo Storm Shadow impiega un triplo sistema di navigazione per la fase iniziale del volo composto da sistemi di volo inerziali, Gps e Terprom (terrain profile matching). La precisione del missile è ulteriormente incrementata da un sistema Tercom (terrain contour matching) installato per la fase finale di raggiungimento dell’obbiettivo. Tale strumento combina una mappatura del terreno con misurazioni effettuate in tempo reale da un altimetro radar. Lo Storm Shadow è inoltre in grado di eseguire manovre evasive nelle fasi finali del volo, al fine di ridurre le possibilità di intercettazione.

Questa arma è lanciabile da quattro piattaforme aeree differenti, nello specifico: il Panavia Tornado, il Mirage 2000, il Dassault Rafale e dall’Eurofighter Typhoon. Attualmente fa parte dell’inventario di nove nazioni differenti. A partire dal 2006 la Francia ha avviato lo sviluppo di una controparte navale di missile denominata Mdcn (Missile de Croisière Naval), la quale è stata installata su fregate Fremm e su sottomarini classe Barracuda e Scorpène. In virtù del trasferimento all’Ucraina, è probabile che tali sistemi siano stati installati su aeromobili Mig 29 opportunamente modificati o su Sukhoi Su 24, di cui diversi esemplari appartenenti all’aeronautica ucraina erano stati inviati in Polonia per eseguire alcuni aggiornamenti pensati per renderli idonei all’installazione degli Storm Shadow.