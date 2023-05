“L’Alleanza (tra Stati Uniti e Corea del Sud ndr) si impegna (ad intraprendere ndr) in un processo decisionale più approfondito e cooperativo sulla deterrenza nucleare, anche attraverso un dialogo rafforzato e la condivisione di informazioni sulle crescenti minacce nucleari per la Repubblica di Corea e la regione”, si legge nel testo della Dichiarazione di Washington pubblicato sul sito della Casa Bianca.

L’accordo, dunque, include nuovi passi che rafforzano la cooperazione militare tra Washington e Seoul, nonché la condivisione delle notizie e la creazione di un “gruppo consultivo nucleare” (NCG) – sul modello delle consultazioni nucleari all’interno della Nato – per dare alla Corea del Sud ulteriori informazioni sulla pianificazione degli Stati Uniti per le principali contingenze e “una voce in quelle deliberazioni”.

Comprende, inoltre, il regolare dispiegamento di un sottomarino missilistico balistico (SSBN) statunitense con armi nucleari in Corea del Sud – cosa che non accadeva dagli anni ’80 – e altre misure, tra cui una maggiore condivisione di informazioni riservate in caso di attacco nordcoreano. Non ci sono, tuttavia, piani per collocare armi nucleari statunitensi nel territorio sudcoreano.